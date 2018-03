Oscars : Alexandre Desplat remporte sa deuxième statuette

Alexandre Desplat, roi des Oscars. En 11 ans, le compositeur français a été nommé 9 fois et a remporté deux statuettes. "Merci d'avoir laissé la musique être la voix de tes personnages", a-t-il déclaré en remerciant Guillermo Del Toro, réalisateur de "La Forme de l'eau" dont il a composé la musique. Dans cette romance fantastique et aquatique, Alexandre Desplat a mis des notes sur la fluidité et a remporté l'Oscar de la meilleure musique originale.

Une centaine de bandes originales

À 56 ans, Alexandre Desplat a déjà composé plus d'une centaine de bandes originales : "The Grand Budapest Hotel", son premier Oscar, "Un prophète" de Jacques Audiard, ou encore deux Harry Potter en 2010. Le musicien a deux modèles : Maurice Jarre et Georges Delerue. Il ne lui manque désormais plus qu'un Oscar pour égaler Michel Legrand, autre frenchie entré, comme lui, au panthéon d'Hollywood.

