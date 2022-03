Oscars 2022 : ce qu'il faut savoir sur la cérémonie qui se déroule dimanche soir

La cérémonie des Oscars retrouve son tapis rouge et ses statuettes dorées dimanche soir à Los Angeles. Qui pour ravir la récompense suprême du meilleur long métrage ? Qui sont les actrices et les acteurs favoris ? Comment se déroulera la soirée ? Voici ce qu'il faut savoir avant son coup d'envoi dimanche 27 mars.

Après deux ans de restrictions sanitaires, la cérémonie des Oscars organisée le 27 mars retrouve son traditionnel Dolby Theatre sur le Walk of Fame d'Hollywood. Quel film ravira la récompense suprême, l'Oscar du meilleur long métrage : Power of the Dog de Jane Campion, CODA, le remake de La famille Bélier, ou Belfast de Kenneth Branagh, ou encore un autre des dix films en lice ? Comment se déroulera la soirée ? Et l'audience sera-t-elle enfin de retour ? Le cinéma américain retient son souffle avant le coup d'envoi de la cérémonie de remise des "Academy Awards" qui mettra fin au suspense.

Une cérémonie qui se renouvelle

La cérémonie des Oscars 2022 ne ressemblera à aucune des précédentes éditions. Les organisateurs ont annoncé que la remise de certains trophées serait pré-enregistrée afin de rendre la retransmission télévisée de cette soirée plus dynamique et plus attractive pour les spectateurs.

Pour la première fois de l'histoire, les Oscars auront trois maîtresses de cérémonie le 27 mars : les actrices Regina Hall, Amy Schumer et Wanda Sykes. Rappelons que ce sera la première fois depuis 2018 que les Oscars auront droit à un animateur.

Autre nouveauté : les organisateurs des Oscars ont lancé un "prix des fans", appelés à voter sur les réseaux sociaux. Pour la cérémonie et son diffuseur ABC l'objectif est clair : donner un nouveau pouvoir aux spectateurs et séduire une nouvelle audience. L'édition 2021 n'avait attiré que 10 millions de téléspectateurs, une baisse de 56% par rapport à l'année précédente qui avait déjà enregistré son niveau le plus bas de l'histoire.

Une "course très serrée" pour l'Oscar du meilleur long métrage

Dans la course pour l'Oscar du meilleur long métrage, le western sombre et psychologique sur la masculinité toxique, The Power of the Dog faisait jusqu'alors la course en tête dans les pronostics pour l'Oscar du meilleur long-métrage, ce qui constituerait une victoire historique pour le géant Netflix, encore jamais sacré dans cette catégorie phare. Mais la compétition s'est intensifiée ces dernières semaines et un outsider est revenu au grand galop : CODA comédie dramatique pleine d'émotions et d'optimisme qui a remporté l'un après l'autre tous les prix décernés par les syndicats professionnels de l'industrie du cinéma américaine. Les experts gardent aussi un oeil sur Belfast, film en noir et blanc de Kenneth Branagh inspiré par l'enfance nord-irlandaise du cinéaste, qui tient encore la distance.

"C'est une course entre deux ou trois chevaux", résume Clayton Davis, spécialiste des prix cinématographiques pour le magazine Variety, une référence dans le domaine. Il a noté une "forte dynamique" en faveur de CODA. "Ces deux dernières années ont été très difficiles pour tout le monde. Et CODA est positif, réconfortant. Je crois que les votants sont d'humeur à se sentir bien", dit-il à l'AFP. "C'est une course très serrée", confirme Scott Feinberg, éditorialiste au magazine The Hollywood Reporter.

Si beaucoup ont chanté les louanges de The Power of the Dog, le film de Jane Campion a déplu à d'autres, qui lui reprochent notamment sa froideur clinique et son manque d'émotions. "Ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde", dit Scott. Feinberg. Cela peut s'avérer un handicap avec l'étrange mode de scrutin préférentiel à plusieurs tours utilisé dans la catégorie du meilleur long-métrage, qui a tendance à privilégier les films les plus consensuels. La compétition "n'a jamais été aussi ouverte", a déclaré sous couvert de l'anonymat l'un des votants de l'Académie des arts et sciences du cinéma, qui décerne les Oscars. Autre atout dans la manche de CODA, il s'agit d'un film indépendant à petit budget (15 millions de dollars) perçu cette année comme l'outsider et qui pourrait à ce titre s'attirer la sympathie des votants. "Certains membres de l'Académie auxquels je parle sont encore réticents à voter pour un film Netflix dans la catégorie du meilleur long-métrage", explique ce votant à l'AFP, relevant avec malice que CODA est diffusé par Apple TV+, une autre plateforme de vidéo à la demande.

Les favoris en nombre de récompenses

Le film The Power of the Dog part en tête de la course avec douze nominations au total, suivi de Dune (dix nominations), Belfast (sept), West Side Story et La Méthode Williams (six). Mais en nombre absolu d'Oscars, c'est le grandiose space opera Dune qui devrait être vainqueur dimanche soir grâce à ses nominations dans de multiples catégories techniques, de la photographie au son en passant par les effets spéciaux.

Oscar de la meilleure actrice : une partie très serrée

La partie est très disputée pour les actrices. Pour Scott Feinberg, "n'importe laquelle des cinq candidates pourrait vraiment gagner" cette année, même si Jessica Chastain, méconnaissable dans son rôle de télévangéliste de Dans les yeux de Tammy Faye, semble "la plus probable". Clayton Davis reconnaît qu'il s'agit du pari le plus sûr mais relève que Penelope Cruz a aussi le vent en poupe et pourrait créer la surprise avec sa performance dans Madres Paralelas de Pedro Almodovar.

Ariana DeBose devrait l'emporter pour le second rôle féminin avec le remake de West Side Story par Steven Spielberg mais ce dernier aura fort à faire pour avoir le dessus sur Jane Campion, estiment les experts.

Chez les acteurs, Will Smith est le favori

Chez les acteurs, le grand favori est cette année le toujours très populaire Will Smith, qui joue le père des championnes Serena et Venus dans La Méthode Williams. L'une des vedettes de CODA, Troy Kotsur, tient quant à lui la corde pour l'Oscar du meilleur second rôle masculin. L'acteur sourd, qui incarne le père aimant mais parfois démuni d'une adolescente entendante, a fait un tabac dans les différents prix cinématographiques cette saison.

De la musique aux Oscars : Beyoncé et Billie Eilish sur scène

Les chanteuses Beyoncé et Billie Eilish, en lice dans la catégorie de la Meilleure chanson originale, se produiront durant la cérémonie dimanche soir. Beyoncé interprètera la ballade Be Alive, qu'elle a écrit pour le film La Méthode Williams, consacré à l'ascension des championnes de tennis Serena et Venus Williams. Billie Eilish et son frère Finneas joueront de leur côté No Time To Die, le tube qu'ils ont spécialement composé pour le dernier James Bond et qui a déjà été récompensé à maintes reprises.



A noter que Van Morrison, notoirement opposé à l'obligation vaccinale contre le coronavirus, ne sera pas de la fête où il était pourtant invité, ont indiqué les organisateurs.