Oscars 2021 : le Français Florian Zeller décroche le prix du meilleur scénario adapté pour "The Father", Chloé Zhao triomphe avec "Nomadland"

Pandémie de Covid-19 oblige, il a reçu sa statuette dorée depuis Paris. L'auteur français Florian Zeller a été récompensé dimanche 25 avril aux Oscars pour le scénario de son premier film, The Father. Chloé Zhao, grande favorite de la soirée avec son film Nomadland, est de son côté devenue la première cinéaste d'origine asiatique à décrocher le prix du meilleur réalisateur. Avant elle, seule une autre femme avait reçu ce prix convoité, Kathryn Bigelow en 2010 pour Démineurs.

Le Danois Thomas Vinterberg, réalisateur de Drunk, a reçu l'Oscar du meilleur film étranger pour sa comédie douce-amère mettant en scène quatre amis menant une expérience de soûlographie quasi-scientifique.

Un autre Français, Nicolas Becker, a été reconnu par l'Académie avec l'Oscar du meilleur son sur Sound of Metal, qui dépeint un batteur de heavy metal perdant l'audition. La France a reçu un troisième Oscar avec un prix pour le documentaire Colette, consacrée à une Colette Marin-Catherine, une femme de 90 ans qui fut membre de la Résistance sous l'Occupation nazie.

Voici le palmarès complet de la soirée :

• Meilleur film : Nomadland, de Chloé Zhao

• Meilleure réalisation : Chloé Zhao pour Nomadland

• Meilleur acteur : Anthony Hopkins dans The Father

• Meilleur actrice : Frances McDormand dans Nomadland

• Meilleur acteur dans un second rôle : Daniel Kaluuya dans Judas and the Black Messiah

• Meilleur actrice dans un second rôle : Youn Yuh-jung dans Minari

• Meilleur scénario original : Emerald Fennell pour Promising Young Woman

• Meilleur scénario adapté : Christopher Hampton et Florian Zeller pour The Father, d'après la pièce de théâtre éponyme écrite par Florian Zeller

• Meilleurs décors et direction artistique : Mank de David Fincher

• Meilleurs costumes : Le Blues de Ma Rainey de George C. Wolfe

• Meilleurs maquillages et coiffures : Le Blues de Ma Rainey de George C. Wolfe

• Meilleure photographie : Mank de David Fincher

• Meilleur montage : Sound of Metal de Darius Marder

• Meilleur son : Sound of Metal de Darius Marder

• Meilleurs effets visuels : Tenet de Christopher Nolan

• Meilleure chanson originale : Fight For You dans Judas and the Black Messiah, par H.E.R., Dernst Emile II et Tiara Thomas

• Meilleure musique de film : Trent Reznor, Atticus Ross et Jon Batiste pour Soul

• Meilleur film international : Drunk, de Thomas Vinterberg

• Meilleur film d'animation : Soul, de Pete Docter et Dana Murray

• Meilleur documentaire : La Sagesse de la pieuvre de Pippa Ehrlich, James Reed et Craig Foster

• Meilleur court métrage de fiction : Two distant strangers de Travon Free et Martin Desmond Roe

• Meilleur court métrage d'animation : If Anything Happens I Love You de Will McCormack et Michael Govier

• Meilleur court métrage documentaire : Colette de Anthony Giacchino et Alice Doyard