Oscars 2020 : découvrez le palmarès complet de la 92e cérémonie

Hollywood a récompensé un film sud-coréen, mais aussi ses stars.

Pour leur 92e cérémonie, dans la nuit de dimanche à lundi 10 février à Hollywood, les Oscars ont, pour la première fois dans leur histoire, fait un triomphe à un film non tourné en anglais : Parasite du cinéaste sud-coréen Bong Joon-ho. Voici les principales récompenses décernées par l'Académie américaine.

• Meilleur film : Parasite

• Meilleur réalisateur : Bong Joon-ho pour Parasite

• Meilleure actrice dans un rôle principal : Renée Zellweger dans Judy

• Meilleur acteur dans un rôle principal : Joaquin Phoenix dans Joker

• Meilleure actrice dans un second rôle : Laura Dern dans Marriage Story

• Meilleur acteur dans un second rôle : Brad Pitt dans Once Upon a Time... in Hollywood

• Meilleur film international : Parasite

• Meilleur film d'animation : Toy Story 4

• Meilleur court-métrage d'animation : Hair Love



• Meilleur scénario original : Parasite de Bong Joon-ho

• Meilleur scénario adapté : Jojo Rabbit de Taika Waititi

• Meilleure musique originale : Hildur Guðnadóttir pour Joker

• Meilleure chanson originale : (I'm Gonna) Love Me Again d'Elton John et Bernie Taupin dans Rocketman



• Meilleurs décors : Once Upon a Time... in Hollywood

• Meilleurs costumes : Les Filles du Docteur March de Greta Gerwig



• Meilleure photographie : Roger Deakins pour 1917 de Sam Mendes

• Meilleur montage son : Le Mans 66

• Meilleur mixage son : 1917



• Meilleur montage : Le Mans 66

• Meilleurs effets spéciaux : 1917 de Sam Mendes