Frances McDormand se fait brièvement chiper son Oscar de la meilleure actrice par un inconnu après la cérémonie

Mieux vaut ne pas perdre de vue son Oscar. L'Américaine Frances McDormand, sacrée meilleure actrice pour son rôle dans le film 3 Billboards, s'est brièvement fait voler sa statuette, dimanche 5 mars, lors du bal des Gouverneurs, qui suit traditionnellement la cérémonie.

La comédienne "avait posé sa statuette et discutait" quand l'Oscar a disparu, selon la journaliste du New York Times Cara Buckley, présente lors de l'incident. "Un homme a attrapé l'Oscar de Frances McDormand et s'est enfui avec."

Security at the Governors Ball are looking for this guy, who grabbed Frances McDormand’s Oscar and ran out with it. Wolfgang Puck’s photographer stopped him, got the Oscar back, and the guy disappeared back into the ball. Apparently Frances has said to let him go. #Oscars #Drama pic.twitter.com/5tlsx4Ulwt