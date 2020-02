DIRECT. "Joker", "1917", "Parasite"... Qui sera sacré aux Oscars ? Suivez la cérémonie avec nous à partir de 2 heures du matin

Ce qu'il faut savoir

C'est l'un des rendez-vous les plus attendus par le monde du cinéma. La 92e cérémonie des Oscars a lieu, dimanche 9 février, dans la soirée à Los Angeles (dans la nuit en France). Pour la deuxième année consécutive, la soirée se déroulera sans présentateur attitré. Plusieurs animateurs se succéderont pour remettre les prix. Qui de Quentin Tarantino pour Once Upon a Time... in Hollywood, du Sud-Coréen Bong Joon-ho pour Parasite, du Britannique Sam Mendes pour 1917 ou de Todd Phillips pour le Joker recevra la précieuse statuette dorée du meilleur film ? Rendez-vous dès 2 heures du matin (heure française) pour suivre la cérémonie en direct sur franceinfo.fr

La France représentée par le réalisateur Ladj Ly. Le chef d'oeuvre du cinéaste de Montfermeil (Seine-Saint-Denis) Les Misérables, qui avait obtenu l'année dernière le prix du jury à Cannes, a été sélectionné dans la catégorie du meilleur film étranger. Parasite de Bong Joon ho, qui concourt aussi dans la catégorie, fait cependant office de grand favori.

Joker, champion des nominations. Le film de Todd Philipps a été sélectionné dans 11 catégories dont celles du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur dans un rôle principal pour la performance remarquée de Joachim Phoenix.

1917 est donné favori par les experts dans la catégorie du meilleur film. Le long-métrage du Britannique Sam Mendes qui, met en scène l'équipée désespérée de deux jeunes soldats durant la Première Guerre mondiale, est construit comme un plan-séquence long de deux heures. Il a volé de victoire en victoire, des Golden Globes aux Bafta britanniques.