Cinq nominations pour "Anatomie d'une chute" aux Oscars : "Une bonne surprise" vue des États-Unis

Aux États-Unis, il a davantage été question d'Oppenheimer, nommé mardi 23 janvier, dans 13 catégories pour les Oscars 2024. Mais les cinq nominations d'Anatomie d'une chute, notamment dans la catégorie "meilleure réalisation", sont loin d'être passées inaperçues. Erik Davis du site Fandango commentait les nominations mardi sur la chaîne PIX11 : "Justine Triet pour Anatomie d'une chute, c'est une grosse surprise de la saison des récompenses. Beaucoup de gens découvrent ce film, un très bon film."

Le site spécialisé Deadline a rapidement publié une interview de Justine Triet et même à l'écrit, on sent sa fraîcheur. Son discours drôle lors des Golden Globes, où elle avait remporté deux récompenses le 7 janvier dernier, avait beaucoup plu. Elle raconte avoir pleuré en entendant la nomination de son monteur, Laurent Sénéchal, et sa présence dans la catégorie réalisation compte énormément pour elle. C'est la première réalisatrice française nommée et la 8e réalisatrice tout court, en 96 ans d'histoire des Oscars. "C'est fou, dit-elle à Deadline. Je n'ai pas 20 ans. J'en ai 45. Je vis dans ce monde depuis longtemps, avant MeToo et j'ai vu l'évolution de la situation pour les femmes".

Anatomie d'une chute est aussi analysé dans une perspective d'ensemble, à savoir des Oscars internationaux avec trois long-métrages dans une langue étrangère dans la catégorie meilleur film. Le signe peut-être de l'internationalisation des 11 000 votants. Et les mauvaises langues se demandent si Justine Triet ou l'Anglais Jonathan Glazer de la Zone d'intérêt n'ont pas pris "la place" de Greta Gerwig, la réalisatrice de Barbie, dans la catégorie réalisation.

"Anatomie d'une chute", le film français le plus vu aux États-Unis en 2023

Étant un film d'art et d'essai, étranger qui plus est, l'audience d'Anatomie d'une chute est limitée. Mais il a rapporté tout de même 3 952 237 dollars (3,7 millions d'euros) au 21 janvier. C'est à la fois peu à l'échelle d'Hollywood et impressionnant pour un film de ce profil. À signaler aussi qu'il collectionne les récompenses : les Gotham, les Golden Globes et celles des très nombreuses associations de critiques aux États-Unis.

Et puis, les gens qui voient Anatomie d'une chute semblent souvent marqués par le morceau qu'on entend au début du film, P.I.M.P du rappeur 50 Cent, repris par un groupe allemand. C'est ironique parce qu'aux Golden Globes, Justine Triet confiait qu'elle ne savait pas si les gens iraient voir un film aussi radical que le sien, sans musique.