Cinéma : décès de Sydney Poitier, icône du septième art et inspirateur d'une génération d’acteurs afro-américains

Sidney Poitier est le premier acteur noir à avoir remporté l’Oscar du meilleur acteur. Engagé dans la lutte contre les discriminations raciales, il sera honoré par Barack Obama qui lui avait remis la plus haute distinction civile américaine. Il est décédé le 6 janvier, à 94 ans.

Ce jour-là, il entre dans la légende d’Hollywood (États-Unis) et devient le héros de nombreux hommes et femmes afro-américains : à 37 ans, Sidney Poitier est le premier homme noir à recevoir l’Oscar du meilleur acteur. Un parcours exemplaire pour ce fils de fermier, né en 1927 dans l’Amérique de la ségrégation. C’est dans des rôles plus sombres qu’il s’illustre, comme dans le film "Dans la chaleur de la nuit", où il joue le rôle d’un policier confronté à un shérif raciste.



Plus haute distinction américaine

La fiction rejoint vite la réalité, pour lui qui s’engage dans la défense des droits civiques, dès le début de sa carrière. "Nous avons beaucoup d’acteurs afro-américains aujourd’hui, mais quand il n’y en avait aucun, c‘est là que je suis apparu à l’écran", a-t-il dit. 42 ans plus tard, c’est un président noir qui le décore, Barack Obama. Il lui remet la médaille de la Liberté, la plus haute distinction américaine. En France, il est fait commandeur des Arts et des Lettres en 2006.