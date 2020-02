"C'est un rêve" : des jeunes de Montfermeil en route pour les Oscars pour soutenir "Les Misérables"

Une trentaine de jeunes de Montfermeil s'envolent jeudi pour Los Angeles pour représenter "Les Misérables", en compétition pour l'Oscar du meilleur film étranger.

"Hollywood mon gars !" À quelques heures du départ, ils ont encore du mal à y croire. "Moi, une jeune fille de 15 ans, partir en Amérique, j'y pensais pas il y a un mois en fait", confie Inès. Ils sont une trentaine à partir aux États-Unis, jeudi 6 février, pour rejoindre Ladj Ly, réalisateur du film "Les Misérables", nommé aux Oscars dans la catégorie "meilleur film étranger".

Issus en partie de l'école de ciné fondée par Ladj Ly

Un projet monté en trois semaines à l'aide d'un financement participatif par ces jeunes issus de l'école de cinéma Kourtrajmé fondée par Ladj Ly et du club de foot FC Montfermeil.

Quand ces jeunes parlent d'Hollywood, c'est avec les yeux qui brillent. "Moi j'ai juste l'image des grandes lettres sur la montagne écrit Hollywood", affirme un jeune. C'est aussi pour eux "les grands films, les cérémonies", et "c'est là où il y a les étoiles sur le sol là où on marche, où il y a les stars !"

Cette aventure, c'est à Ladj Ly et à son film Les Misérables qu'ils la doivent mais c'est d'abord la France et surtout Montfermeil qu'ils veulent représenter à Los Angeles. "C'est un rêve, mais ce n'est pas un rêve qui est tourné autour d'Holywood, de Los Angeles ou de l'Amérique", explique Krimo Medienne, le coordinateur du projet. "C'est un rêve qui est tourné autour d'eux et de Montfermeil", affirme-t-il.

Le fait de se dire que c'est à Montfermeil que ces choses se passent, et que c'est depuis Montfermeil qu'on rayonne dans le monde, pour tous ces jeunes-là, ça a un impact incroyable. C'étaient les premiers à y croire.Krimo Medienneà franceinfo

Un voyage de rêve et de découverte et pourquoi pas un petit coup de pouce pour leur propre avenir. "Si les personnes voient que j'ai fait de grands projets comme là, aller de Montfermeil à Hollywood et d'Hollywood à Montfermeil, ça va m'ouvrir beaucoup de portes... c'est super", se réjouit Inès. Sans oublier la cerise sur le gâteau : revenir champions. "Ramener la coupe à la maison, l'Oscar chez nous !"