Oscars 2023 : un nouveau sacre pour le compositeur John Williams ?

Les Oscars vont-ils récompenser une nouvelle fois le compositeur John Williams ? Il est nommé pour "The Fabelmans", sa 29e collaboration avec Steven Spielberg.

À 91 ans, c'est la 53e nomination pour John Williams à l'Oscar de la meilleure musique originale. 53 nominations : dans l'histoire du cinéma américain, seul Walt Disney a fait mieux. C'est dire la dimension qu'a acquise ce compositeur, devenu depuis près de 50 ans l'un des collaborateurs réguliers de Spielberg.

Il n'a pourtant pas attendu Steven Spielberg pour gagner un Oscar : le jazzman émérite, passé par l’US Air Force et la prestigieuse Juilliard School de New York, reçoit sa première statuette en 1972 pour Un violon sur le toit, de Norman Jewison.

Spielberg, qui avait repéré son travail sur Images de Robert Altman, lui demande de s’occuper de son premier long-métrage, The Sugarland Express en 1974, puis des Dents de la mer. Pour ce film, Williams explique sur CNN comment il a conçu une musique qui a rendu menaçantes toutes les mers du monde : "J’ai pensé à quelque chose qui s’approche, inévitable, dangereux, inquiétant. Quelque chose qui démarre doucement puis accélère d’un coup."

Spielberg le présente ensuite à son ami George Lucas pour La guerre des étoiles. L’homme à la voix douce et à la barbe blanche concocte un autre chef-d’œuvre... et gagne une autre statuette. Son style wagnérien magnifie les héros sur grand écran, comme Indiana Jones ou Superman dans les années 80. "Sans sa musique, les pouvoirs de Superman diminuent grandement, affirme à l'époque l'acteur Christopher Reeve. Croyez-moi, essayez de voler sans la musique et vous n’irez nulle part !"

Un demi-siècle de complicité avec Spielberg

Williams gagne un quatrième Oscar avec E.T. Sa collaboration avec Steven Spielberg dure depuis un demi-siècle. Le réalisateur expliquait à l'American Film Institute il y a quelques années la méthode de travail de son compositeur : "John regarde le film et il retourne chez lui. Il s’assoit seul à son piano Steinway centenaire, avec un carnet jaune et un crayon et il commence à écrire. Certaines de ses orchestrations sont aussi complexes que Debussy et aussi accomplies que Stravinsky."





The Fabelmans est leur 29e film en commun et une occasion pour les votants de l’Académie de se rattraper : ils n’ont pas récompensé Williams pour Jurassic Park, Harry Potter ou Attrape-moi si tu peux.

Son dernier Oscar remonte à La liste de Schindler (un autre film de Spielberg !), en 1994. Le musicien raconte souvent cette anecdote : ému par le film, Williams avait dit au réalisateur qu’il devait trouver un meilleur compositeur que lui. "Je sais, avait répondu Spielberg. Mais ils sont tous morts."

