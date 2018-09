On connaît l'allure qu'aura le prochain Joker interprété par Joaquin Phoenix

Le film "Joker", réalisé par Todd Philipps, sortira en salles en 2019. Et c'est l'acteur américain de 43 ans qui reprend le rôle du plus célèbre ennemi de Batman.

Un large sourire rouge et des yeux entourés de bleu. Le visage du prochain Joker a été dévoilé vendredi 21 septembre. Todd Philipps, le réalisateur du film Joker, qui sortira au cinéma en 2019, a dévoilé le maquillage qu'arborera l'acteur Joaquin Phoenix dans son long métrage. Il a publié une courte vidéo sur Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Camera test (w/ sound). Joker. Une publication partagée par Todd Phillips (@toddphillips1) le 21 Sept. 2018 à 10 :00 PDT

Quelques jours plus tôt, le réalisateur avait déjà diffusé une photo du personnage, mais cette fois-ci sans maquillage, accompagnée du prénom "Arthur". "Il a effectivement été annoncé que le Joker se dénommerait Arthur Fleck dans 'Joker'", précise le HuffPost.

L'acteur de Her (2013), Two Lovers (2008), Walk the Line (2005) et Gladiator (2000), âgé de 43 ans, reprend ainsi le rôle de l'ennemi juré de Batman. Auparavant, les acteurs Jack Nicholson, Heath Ledger ou encore Jared Leto avaient interprété le Joker. L'action du film "se déroulera dans les années 80 à Gotham City", explique le site spécialisé Allociné. Il reviendra "sur les origines de l'iconique bad guy".