DIRECT. "On aura bien rigolé ensemble" : les hommages au réalisateur Jean-Pierre Mocky, mort à 86 ans, se multiplient

Ce qu'il faut savoir

Le cinéaste Jean-Pierre Mocky, qui a réalisé 66 longs-métrages, est mort chez lui jeudi 8 août, à l'âge de 86 ans. "Jean-Pierre Mocky est mort chez lui cet après-midi à 15 heures", a indiqué son gendre Jerôme Pierrat. Le décès du cinéaste a été confirmé par son fils, le comédien et metteur en scène Stanislas Nordey.

Né en 1933 à Nice sous son vrai nom Jean-Paul Mokiejewski, il a fait ses premiers pas dans le cinéma dès l'âge de 9 ans, d'abord figurant puis comédien à part entière. Inarrêtable, sa carrière est longue de six décennies, riche et inégale, entre comédies potaches et grinçantes, et films plus sérieux. Ses plus grands succès resteront Les Dragueurs, A mort l'abitre, La Grande Lessive ou encore Le Miraculé.

De nombreux hommages. Jack Lang, Marc-Olivier Fogiel, Christian Estrosi... Plusieurs personnalités rendent hommage au prolifique réalisateur.

Une place à part dans le cinéma français. Le cinéaste a dirigé plusieurs grands noms du cinéma français : Bourvil, Michel Serrault, Jean Poiret... Il œuvra également à la télévision en réalisant des téléfilms, dont deux séries de 2007 à 2013.

Il avait racheté deux cinémas. Il y a quelques années, il a racheté deux cinémas à Paris : une consécration. Il y programmait ses propres films et ceux de ses réalisateurs préférés.