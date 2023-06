Olivier Nakache et Eric Toledano, réalisateurs du film "Intouchables", annoncent la mort de Philippe Pozzo di Borgo

L'histoire de Philippe Pozzo di Borgo et sa singulière relation avec son aide à domicile, Abdel Yasmin Sellou, a inspiré le film "Intouchables", réalisé par Olivier Nakache et Eric Toledano. La fiction a fait un carton au box-office français à sa sortie.

"Nous venons d'apprendre avec une immense tristesse la disparition de notre ami Philippe Pozzo di Borgo", ont annoncé vendredi 2 juin sur Twitter, Olivier Nakache et Eric Toledano, réalisateurs du film Intouchables qui avait réalisé plus de 19 millions d'entrées en France et qui a fait l'objet de plusieurs adaptations, notamment aux Etats-Unis.

L'histoire de ce film est inspirée de la vie de Philippe Pozzo di Borgo (auteur du livre Le Second Souffle en 2012), tétraplégique depuis 1993, et de sa relation avec Abdel Yasmin Sellou, son auxiliaire de vie, dont les rôles sont tenus respectivement par les acteurs François Cluzet et Omar Sy.

"En acceptant que l'on adapte son histoire dans Intouchables il a changé notre vie et la vie de nombreuses personnes vulnérables et fragiles", poursuivent les réalisateurs.

"Un homme courageux, digne, humble et combatif"

En 2003, le documentaire A la vie, à la mort, qui revenait sur la vie de Philippe Pozzo di Borgo et son amitié avec Abdel Yasmin Sellou, avait été diffusé sur les antennes de France 3. Le film sera rediffusé en 2011 sur France 2 à la faveur du succès d'Intouchables. Le documentaire raconte comment la vie de Philippe Pozzo di Borgo bascule à cause d'une chute en parapente.

A 42 ans, l'aristocrate et homme d'affaires devient tétraplégique et est condamné à passer le reste de ses jours dans un fauteuil roulant. Trois ans après ce drame, sa premiere femme Béatrice meurt d’un cancer. Philippe Pozzo di Borgo se retrouve veuf et seul avec ses deux enfants. Un miracle se produit alors dans sa vie. Abdel Yasmin Sellou, la trentaine, devient son aide à domicile et, surtout, parvient à faire sortir Philippe Pozzo di Borgo de sa torpeur. Ce dernier reprend alors peu à peu goût à la vie.

"Nous gardons l'image d'un homme courageux, digne, humble et combatif. Son humour et son intelligence vont nous manquer. L'avoir côtoyé pendant toutes ces années fut un rare privilège. Nous tenterons de poursuivre l’ensemble de ses combats. Nous pensons fort à sa femme et à ses enfants", ont encore écrit Olivier Nakache et Eric Toledano en saluant sa mémoire.