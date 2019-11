Netflix s'empare d'un cinéma mythique new-yorkais, nouvelle étape dans sa stratégie de développement

C'est l'un des plus vieux cinémas new-yorkais, inauguré par Marlene Dietrich en 1948. Netflix va exploiter "The Paris Theatre" et y projeter ses films : une nouvelle étape dans sa stratégie de contournement des grands réseaux de cinémas.

Le cinéma "The Paris Theatre" à New York le 30 octobre 2018 lors de la première de sortie de "Bohemian Rhapsody". (DAVE KOTINSKY / FILMMAGIC)