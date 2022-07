Mostra de Venise : Penelope Cruz, Cate Blanchett et Adam Driver parmi les stars en compétition pour la 79e édition du festival

De Penelope Cruz à Cate Blanchett, les stars ne manqueront pas cette année sur le tapis rouge du Lido face à la mer pour la 79e édition du Mostra de Venise, qui accueillera en compétition les opus de Darren Aronofsky, Alejandro Inarritu et Luca Guadagnino, a annoncé mardi le festival.

Au total, 23 films seront en lice pour le prestigieux Lion d'or du meilleur film à cette Mostra, qui se veut "une fenêtre ouverte sur le monde", a souligné, lors de sa présentation en ligne, le directeur artistique Alberto Barbera, dénonçant notamment la détention de trois cinéastes en Iran. L'un d'eux, Jafar Panahi, qui doit purger une peine de six ans pour "propagande contre le régime", sera d'ailleurs en compétition avec Kherst Nist ("Les ours n'existent pas").

Une riche sélection

La star espagnole Penelope Cruz est la protagoniste d'un film italien L'immensité d'Emanuele Crialese, tandis que l'Australienne Cate Blanchett incarne une cheffe d'orchestre dans TAR de Todd Field. Ce festival marquera aussi le retour de Darren Aronofsky avec The whale (La baleine), tiré d'une pièce de théâtre et avec Brendan Fraser en tête d'affiche. Autres grands noms : le Mexicain Alejandro Inarritu, avec un film "très personnel" selon Barbera intitulé Bardo, la fausse chronique de quelques vérités. Noah Baumbach (Marriage Story) ouvrira la compétition avec son nouveau film produit par Netflix : White Noise. Cette adaptation du roman éponyme de Don DeLillo met en scène les acteurs Adam Driver et Greta Gerwig.

D'autres longs-métrages sont encore très attendus : Bones and all de l'Italien Luca Guadagnino qui affiche une distribution hollywoodienne avec de Timothée Chalamet et Chloë Sevigny, The eternal daughter de Joanna Hogg avec la Britannique Tilda Swinton, ou encore The banshees of Inisherin de Martin McDonagh avec Colin Farrell. Blonde de Andrew Dominik, un film inspiré de Marilyn Monroe avec Ana de Armas dans le rôle-titre et Adrien Brody, devrait également faire tourner les têtes. Enfin, l'action militante de l'artiste photographe Nan Goldin sera au centre de All the beauty and the bloodshed de Laura Poitras, sur le scandale des médicaments opiacés aux États-Unis.

Le cinéma français répond présent

En plus du Lion d'or d'honneur qui sera remis à Catherine Deneuve, la France est particulièrement bien représentée cette année avec pas moins de cinq films en compétition : Les enfants des autres de Rebecca Zlotowski avec Virginie Efira, Un couple de Frederick Wiseman, Les miens, un portrait de famille signé Roschdy Zem, Athena de Romain Gavras sur une révolte en banlieue, et Saint Omer d'Alice Diop, un premier film sur l'infanticide.

Dans ce même univers, le cinéaste-écrivain français Florian Zeller s'est offert Hugh Jackman, Laura Dern et Anthony Hopkins pour Le fils, son nouveau texte théâtral sur les rapports père-fils.

Canal+, premier diffuseur du festival

Canal+ a noué un partenariat "exclusif" avec le doyen des festivals de cinéma, la Mostra de Venise, dont il diffusera les deux prochaines éditions, a annoncé mardi la chaîne cryptée. La chaîne sera ainsi l'unique diffuseur de la Mostra de Venise en France ainsi que dans plusieurs pays en Europe et en Afrique, précise le communiqué. Une émission quotidienne sur l'actualité du festival, présentée par Antoine de Caunes, sera en outre au programme.

Ce partenariat n'est pas sans rappeler celui qu'avait noué, pendant près de 30 ans, la chaîne avec le Festival de Cannes. Plus prestigieux festival de cinéma au monde, le Festival de Cannes avait, cette année, choisi France Télévisions et le média en ligne Brut comme "partenaires médias exclusifs", aux dépens de Canal+ qui retransmettait notamment les cérémonies d'ouverture et de clôture.

La 79e édition du festival de cinéma de Venise se déroulera du 31 août au 10 septembre sur le célèbre Lido de la Cité des Doges. L'actrice américaine Julianne Moore, 61 ans, présidera le jury.

Tous les films en compétition :

White Noise de Noah Baumbach

Il signore delle formiche de Gianni Amelio

The Whale de Darren Aronofsky

L’immensità d’Emanuele Crialese

Saint-Omer d’Alice Diop

Blonde d’Andrew Dominik

Tár de Todd Field

Love Life de Koji Fukada

Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths d’Alejándro Iñárritu

Athena de Romain Gavras

Bones and All de Luca Guadagnino

The Eternal Daughter de Joanna Hogg

Beyond the Wall de Vahid Jalilvand

The Banshees of Inisherin de Martin McDonagh

Argentina, 1985 de Santiago Mitre

Chiara de Susanna Nicchiarelli

Monica d’Andrea Pallaoro

No Bears de Jafar Panahi

All the Beauty and the Bloodshed de Laura Poitras

Un couple de Frederick Wiseman

The Son de Florian Zeller

Les Miens de Roschdy Zem

Les Enfants des autres de Rebecca Zlotowski