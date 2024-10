Mort de Michel Blanc : un grand vide dans le cœur des Français

C. Azzopardi, A-M. Revol, D. Fossard, G. Liaboeuf

La vague d’émotion suscitée par l’annonce de la mort de Michel Blanc, vendredi 4 octobre, est palpable et à la hauteur de sa popularité. Reportage à Paris, samedi, dans son quartier du Marais.

Au lendemain du décès de Michel Blanc, ce samedi 5 octobre, le quartier du Marais (Paris) est en deuil. L’acteur y vivait et était très apprécié des riverains. "On sentait qu’il habitait vraiment dans son quartier, qu’il faisait marcher les commerçants du coin", raconte Viktor Millet, qui travaille dans une boutique de thé. L’acteur avait également ses habitudes dans un café de la place des Vosges, où il venait souvent dîner. "Tous les soirs, vers 18h30, il était là, et on prenait le repas à côté", se souvient Thérèse Cougoureux, restauratrice.

Émotion au théâtre du Splendid

"Je le vois encore, je l’entends", assure de son côté Aimé Cougoureux. À quelques rues de là se trouve le théâtre du Splendid, fondé par sa troupe d’amis. Dans l’après-midi du samedi 5 octobre, les spectateurs s’y sont rendus avec une pensée pour l’acteur disparu. "Il a joué sur cette scène, évidemment qu’on a pensé à lui", confie un homme.

