Mort de Michel Blanc : les obsèques de l'acteur auront lieu jeudi à 16 heures en l'église Saint-Eustache à Paris

Le temps des adieux. Les obsèques de Michel Blanc auront lieu jeudi à 16 heures en l'église Saint-Eustache (1er arrondissement de Paris), a appris France Télévisions auprès de la paroisse, lundi 7 octobre. Une retransmission de la cérémonie est prévue sur le parvis pour les admirateurs du comédien.

Michel Blanc vivait dans le Marais, dans le centre de la capitale, et était très apprécié des riverains. "On sentait qu'il habitait vraiment dans son quartier, qu’il faisait marcher les commerçants du coin", a raconté Viktor Millet, qui travaille dans une boutique de thé. L'acteur avait également ses habitudes dans un café de la place des Vosges, où il venait souvent dîner. "Tous les soirs, vers 18h30, il était là, et on prenait le repas à côté", se souvient Thérèse Cougoureux, restauratrice.

Michel Blanc est mort dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 octobre 2024 à l'âge de 72 ans. Selon son entourage, le comédien serait mort d'un choc anaphylactique, la forme la plus grave d'une manifestation allergique dont l'issue peut être fatale. Plusieurs aliments, tels que les crustacés, les fruits à coque ou le kiwi, peuvent provoquer cette réaction.