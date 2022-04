Mort de Jacques Perrin : l'acteur dans cinq de ses grands rôles au cinéma

C’est une des figures les plus secrètes et les plus discrètes du cinéma français qui nous a quittés le 21 avril. Jacques Perrin a pourtant eu une place centrale : acteur et surtout producteur de films ambitieux. Retour sur cinq films mérorables.

Comme acteur, Jacques Perrin, né à Paris le 13 juillet 1941, a tourné dans plus de 70 films à partir des années 1950. En voici cinq incontournables.

"Les demoiselles de Rochefort" de Jacques Demy, 1967

Delphine et Solange sont deux jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles qui rêvent de rencontrer le grand amour au coin de la rue. De son côté, un marin rêveur, Maxence, cherche lui aussi son idéal féminin, il le chante dans le café d'Yvonne. Jacques Perrin interprète ce jeune marin, peintre et poète à ses heures qui raconte son parcours et ses voyages sur les océans. Sa coiffure d'un blond peroxydé vient d'un petit accident : après une coupe faite très courte, Perrin plonge alors la tête dans une bassine d'eau oxygénée : il en ressort ce look si caractérique, qui a grandement plu à Jacques Demy.

"Z" de Costa Gavras, 1969

Un député progressiste est assassiné dans un pays méditerranéen. Le juge d'instruction s'occupant de l'enquête met en évidence, dans ce crime, la participation de l'armée et de la police. Un journaliste et photographe suit l'affaire, c'est Jacques Perrin. L'acteur endosse également la casquette de producteur dans ce film qui obtient le prix du jury à Cannes et en 1970, l'Oscar du meilleur film en langue étrangère et le Golden Globe du meilleur film étranger.

"Le crabe tambour" de Pierre Schoendoerffer, 1977

Sur un escorteur chargé d'escorter des chalutiers en direction de Terre-Neuve, un commandant et deux autres membres d'équipage se souviennent du Crabe-Tambour, un personnage qu'ils ont côtoyé et qui a participé aux guerres d'Indochine et d'Algérie. Pierre Schoendoerffer adapte son roman homonyme inspiré par des épisodes de la vie du lieutenant de vaisseau Pierre Guillaume. Jacques Perrin incarne l'enseigne de vaisseau, puis lieutenant de vaisseau, Willsdorff, le fameux Crabe-Tambour.

"L'honneur d'un capitaine" de Pierre Schoendoerffer, 1982

L'honneur du capitaine Caron (Jacques Perrin) tué au combat en 1957 est mis en cause par un certain Professeur Paulet au cours d'un débat télévisé sur la guerre d'Algerie. Sa femme Patricia (Nicole Garcia) va tenter de le réhabiliter et décide d'intenter un procès en diffamation à Paulet. Le procès passe au crible les dix-neuf jours de commandement de Caron, dont Paulet prétend qu'ils ont commencé par l'exécution d'un traître algérien. Une nouvelle et fructueuse collaboration entre Pierre Schoendoerffer et Jacques Perrin.

"Les Choristes" de Christophe Barratier, 2004

En 1948, Clément Mathieu, professeur de musique sans emploi, accepte un poste de surveillant dans un internat de rééducation pour mineurs et transforme le quotidien des pensionnaires en les familiarisant à la magie du chant. Pierre Morhange, l’un des élèves les plus rétifs de l'internat, refuse de chanter. Clément découvre cependant que'il chante très bien et décide de lui donner des solos s’il se conduit bien. Jacques Perrin incarne ce pensionnaire au talent si particulier, devenu adulte.