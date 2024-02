MeToo dans le cinéma : "C'est bien que les gens se réveillent" en France, estime l'actrice Jodie Foster

"C'est bien que les gens se réveillent", salue mardi 13 février sur France Inter l'actrice américaine Jodie Foster, alors que le secteur du cinéma français est rattrapé par des affaires de violences sexistes et sexuelles depuis quelques mois. Jodie Foster estime qu'en "ce moment en France, vous passez un moment assez MeToo". Elle regrette d'ailleurs un certain "retard des Français" sur ce sujet. "Éveillez-vous !", lance Jodie Foster.

Sur l’affaire Depardieu, "c’est bien que les gens se réveillent", estime l’actrice Jodie Foster. "Quand j’étais jeune, c’était un monde différent, où les femmes avaient l’impression qu’elles n’avaient pas le droit de dire non. C’est une génération différente."#Le710Inter pic.twitter.com/z8tBH08trM — France Inter (@franceinter) February 13, 2024

Plus de six ans après le début du mouvement MeToo, l'actrice américaine considère que la situation sur les tournages "s'est améliorée pour tout le monde", et pas uniquement "dans le cinéma" mais aussi "dans d'autres industries, parce que les gens discutent". Face à la libération de la parole, Jodie Foster est satisfaite de voir grandir une nouvelle "génération, différente".

Elle se souvient en effet que lorsqu'elle "était jeune, les femmes avaient l'impression qu'elles n'avaient pas le droit de dire non à quoi que ce soit". D'un point de vue personnel, elle se dit "très consciente" de la protection dont elle a bénéficiée de la part de sa "mère, des producteurs et des metteurs en scène qui [la] voyaient comme leur fille". "À 12-13 ans, j'avais un certain pouvoir dans l'industrie et peut-être que ça m'a protégée", estime-t-elle.