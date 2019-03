Matrix a 20 ans : si vous avez 15/20 à ce quiz, vous êtes Neo et vous avez tout compris à la matrice

Pour beaucoup de spectateurs, le visionnage de Matrix, sorti au printemps 1999 et qui ressort en salles le 22 mars, fut un choc. Choc visuel, tant les scènes de bagarre étaient portées à un degré de lisibilité et d'esthétisme rarement atteintes. Choc philosophique, car pour le public cible du film, les ados, les monologues de Morpheus constituaient une première approche de la philo – et a occasionné de longues séances de débriefing collectif au café en face du cinéma. Choc technologique également, tant les effets spéciaux étaient soignés. Choc commercial aussi, car le succès du film se prolongera sur le support naissant du DVD : le film sera le premier à dépasser la barre du million d'unités vendues dans le monde.

Profitons de cet anniversaire pour tester vos connaissances sur ce chef d'œuvre. Et promis, on y est allé mollo sur les questions concernant les deuxième et troisième films, bien moins réussis.