Mathieu Kassovitz adapte son film "La Haine" en spectacle musical et cherche de jeunes talents

"Ca fait deux ans qu'on travaille sur un nouveau projet de La Haine", explique le réalisateur Mathieu Kassovitz, qui organise un vaste casting pour trouver "les perles" qui incarneront les trois acteurs principaux dans cette adaptation sur scène du film culte.

Le film culte La Haine, sorti en 1995, va être adapté d'ici "fin 2024" en spectacle musical pour une tournée des Zéniths de France qui débutera par La Seine Musicale (Boulogne-Billancourt), a annoncé l'acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz dimanche 25 juin sur Instagram.

"On a encore des choses à dire"



"Ca fait deux ans qu'on travaille sur un nouveau projet de La Haine, pas au cinéma mais La Haine Live, un mélange de cinéma et de spectacle", indique Mathieu Kassovitz dans une vidéo en noir et blanc débutée par "Jeunesse de France et de Navarre je te salue".

"Je travaille avec une troupe de gens très talentueux de différents horizons", précise encore le réalisateur, promettant d'être "très respectueux de l'oeuvre originale". "Ça fait 30 ans qu'on n'a pas touché à ce projet, on a vieilli, mais on reste d'attaque et on a encore des choses à dire", poursuit-il avec un sourire qui en dit long.

A la recherche des Vinz, Saïd et Hubert de la nouvelle génération



Le réalisateur lance pour ce faire sur les réseaux sociaux un appel à talents, pour "trouver les perles" qui interprèteront les trois personnages principaux, Vinz, Saïd et Hubert, joués dans le film par Vincent Cassel, Saïd Taghmaoui et Hubert Koundé.

"On cherche des gens qui sont capables de tout faire, des artistes capables de chanter, de danser, de rapper, évidemment de jouer la comédie", souligne le réalisateur. "Si vous sentez que vous avez les épaules pour remplir ces baskets-là, venez participer, le casting commence maintenant pour tout l'été" et via "des comptes associés".

Ce film "fait partie de la culture française"



Mathieu Kassovitz avait déjà évoqué ce projet d'adaptation en comédie musicale dans une interview à l'AFP pour les 25 ans de La Haine, en 2020.

"On est tous des enfants de la Haine ! Si tu aimes le cinéma français, et tout ça, tu as toujours une relation avec ce film, ça fait partie de la vie des gens", expliquait-il alors, estimant que le film aux deux millions d'entrées, aux thèmes toujours brûlants, banlieue et bavures policières, faisait "partie de la culture française".