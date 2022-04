Info France 2 Affaire Luc Besson : Sand Van Roy porte plainte contre la magistrate qui a prononcé le non-lieu

L'étudiante en droit et comédienne belgo-néerlandaise, qui accuse le cinéaste de viols, porte plainte avec constitution de partie civile contre la juge d'instruction Marie-Claire Noiriel et contre X, notamment pour "faux en écriture publique par dépositaire de l'autorité publique".

Quatre mois après avoir prononcé un non-lieu en faveur du cinéaste Luc Besson, la juge d'instruction Marie-Claire Noiriel est visée par une plainte de l'étudiante en droit et comédienne Sand Van Roy. La Belgo-Néerlandaise, qui avait porté plainte le 18 mai 2018 contre le réalisateur pour "viol", a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre la magistrate et contre X, pour "faux en écriture publique par dépositaire de l’autorité publique, usage de faux, altération de document public de nature à faciliter la découverte d’un crime, escroquerie au jugement", a appris "Complément d'enquête" de France 2.

L'avocat de Sand Van Roy, Antoine Gitton, confirme le dépôt, lundi 25 avril, de cette plainte, adressée au doyen des juges d'instruction du Tribunal judiciaire de Paris. Les équipes de "Complément d'enquête" et franceinfo ont pu consulter ce document de 62 pages.

"J'espère que l'on va prendre ce dossier au sérieux"

Sand Van Roy "n'est pas entendue. Les éléments qu'elle souhaite rapporter ne sont pas écoutés, pas intégrés", dénonce auprès de franceinfo Antoine Gitton, fustigeant un "refus d'accès à la parole et de demandes d'actes". Dans sa plainte, Sand Van Roy dénonce le fait que Marie-Claire Noiriel, arrivée sur l'affaire en 2020, ne l'a pas rencontrée dans le cadre de cette enquête, et "refusera même son audition", assure-t-elle. L'ordonnance de non-lieu, consultée par franceinfo, rappelle les cinq auditions de Sand Van Roy (avec une autre magistrate) et note qu'"en l'absence d'élément nouveau, une sixième audition [par la nouvelle magistrate Marie-Claire Noiriel] n'apparaissait pas utile à la manifestation de la vérité".

La comédienne et étudiante regrette aussi que Luc Besson, qui conteste ces accusations, n'a pas été évalué par un psychiatre. Il n'a pas été mis en examen dans cette affaire, mais placé sous le statut de témoin assisté.

"Mme Noiriel a sciemment et frauduleusement altéré la vérité, afin de contrarier et d’empêcher l’action de Mme Van Roy à l’encontre de Luc Besson, la privant ainsi de son accès aux voies de droit réparatrices de son préjudice matériel et moral." Sand Van Roy dans sa plainte contre Marie-Claire Noiriel et contre X

"J'espère que l'on va prendre ce dossier au sérieux", réagit la plaignante auprès de franceinfo. "Je veux juste que l'on regarde les preuves, que l'on respecte mes droits. Je ne sais plus quoi faire pour obtenir justice. Porter plainte contre une magistrate ne devrait pas arriver, mais je n’ai pas d’autre choix", défend-elle.

"De nombreux éléments" écartés du dossier

Sand Van Roy et sa défense assurent que la magistrate affirme "faussement que la matérialité des faits n'est pas contestée". Or, "la matérialité des faits est évidemment contestée par le simple fait que les déclarations des protagonistes sont, matériellement, strictement opposées", défend la plainte. Sand Van Roy affirme en effet avoir été victime d'un viol anal par pénétration digitale, tandis que Luc Besson évoque un cunnilingus et un rapport vaginal consenti, selon leurs témoignages cités par la plainte. Or, l'ordonnance de non-lieu déclare que "seul le consentement aux gestes sexuels est discuté par les parties, la matérialité des faits n'étant pas contestée".

La plaignante remet aussi en cause la version de son témoignage restituée par la juge d'instruction, et affirme que la magistrate "écarte de nombreux éléments matériels qui sont compatibles avec les dires de la victime et qui contredisent la version lénifiante du mis en cause". Elle évoque ainsi des photos d'une lésion anale observée par l'unité médico-judiciaire (UMJ) lors de son examen, le jour de sa plainte en 2018. "Deux ans après les faits, les photos des blessures prises à l'UMJ" n'avaient toujours pas été "versées aux pièces du dossier", avance sa plainte. Dans l'ordonnance de non-lieu, la juge d'instruction rappelle que l'expertise d'un médecin "a formellement écarté l'existence" de cette lésion, mais quatre médecins ont contesté cette expertise, affirme le document.

"Entendre une juge d'instruction dire que ça n'a jamais existé, c'est le choc le plus énorme. C'est comme une violence physique. On nie des preuves objectives." Sand Van Roy à franceinfo

La plainte dénonce aussi l'absence d'analyse ADN de certaines traces retrouvées sur les draps et la couette de la pièce où les faits présumés auraient eu lieu. Elle déplore que des messages, adressés à ses amis avant et après les faits présumés, aient aussi été écartés.

Un non-lieu prononcé à la fin 2021

Après sa plainte en mai 2018, Sand Van Roy avait accusé Luc Besson d'autres viols et agressions sexuelles, lors de deux ans d'une "relation d'emprise professionnelle" avec le réalisateur. Des faits présumés à Londres, après ceux de Paris, sont évoqués dans l'enquête. La plainte pour "viol" avait été classée sans suite le 25 février 2019, puis Sand Van Roy avait déposé une nouvelle plainte, avec constitution de partie civile, le 8 mars de cette même année. Une information judiciaire avait été ouverte en octobre 2019 pour "viols".

Deux ans plus tard, le parquet de Paris a requis un non-lieu dans cette affaire, non-lieu prononcé le 9 décembre 2021 par Marie-Claire Noiriel. En réaction, Sand Van Roy avait annoncé sur Twitter porter "plainte pour faux" contre la juge d'instruction. La comédienne a également fait appel contre cette ordonnance. Sa plainte avec constitution de partie civile, lundi, ouvre la voie à la saisine d'un juge d'instruction.