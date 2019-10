Liz Taylor, côté glamour : tenues et souvenirs de la star d'Hollywood aux enchères à New York

Une série de tenues et objets ayant appartenu à l'actrice Elizabeth Taylor ont été présentés à New York avant une vente aux enchères en décembre : aperçu de l'univers glamour de cette figure de l'âge d'or de Hollywood décédée en 2011.

Une partie de l'univers glamour de Elizabeth Taylor aux enchères en décembre à New York : contrairement à la vente colossale qui avait atteint 156 millions de dollars en 2011 chez Christie's toujours à New York, celle organisée par la maison Julien's ne comporte quasiment pas de bijoux, la grande passion de "Liz". Il s'agit plutôt de souvenirs de la figure légendaire de l'âge d'or de Hollywood, tenues portées lors de tournages, d'émissions ou d'événements mondains, à des prix beaucoup plus abordables.

Des objets estimés à moins de 10.000 dollars

"Je pense que les gens vont être surpris de pouvoir se permettre d'acquérir des objets de la fantastique Elizabeth Taylor", décédée en 2011 à 79 ans, a expliqué à l'AFP Martin Nolan, directeur exécutif de Julien's Auctions. Des écharpes ou des accessoires vestimentaires sont, par exemple, estimés entre 200 et 400 dollars et la plupart des lots évalués à moins de 10.000 dollars. Une robe cape portée lors de la cérémonie qui vit la reine britannique Elizabeth II remettre une récompense au mari d'Elizabeth Taylor, l'acteur britannique Richard Burton, est notamment estimée entre 6.000 et 8.000 dollars.

Exposition des objets à la vente aux enchères de la maison Julien's consacrée à Elisabeth Taylor, ici le 18 octobre 2019 à Brooklyn, New York. (ANGELA WEISS / AFP)

Plusieurs objets et tenues rappellent le style très visible de la comédienne deux fois oscarisée, qui n'hésitait pas à oser les couleurs, les imprimés et les accessoires volumineux. Témoin cette veste en cuir Versace style motard, portée lors d'une émission de télévision et estimée entre 4.000 et 6.000 dollars.

La collection exposée en Irlande début décembre

Ambassadeur de sa fondation, son petit-fils Quinn Tivey espère que son acquéreur "la portera", pour faire vivre l'héritage d'Elizabeth Taylor, dont la vie privée aura autant passionné le monde que sa carrière cinématographique. Pour lui, la fascination qu'exerce toujours la comédienne de Qui a peur de Virginia Woolf ?, La chatte sur un toit brûlant ou Cléopâtre, huit ans après sa mort, s'explique parce qu'elle "était fidèle à elle-même". "Elle a toujours eu le courage de faire ce qu'elle pensait juste".

Exposée sur le navire de croisière Queen Mary 2, la collection va traverser l'Atlantique, puis être exposée au Museum of Style Icons, dans la banlieue de Dublin, en Irlande, avant d'être proposée à la vente du 6 au 8 décembre, à Beverly Hills (Californie) et en ligne.

La totalité du produit de la vente ira à la fondation ETAF créée par l'actrice pour lutter contre le sida.