Les films "Black Panther", "Bohemian Rhapsody" et "The Wife" primés aux SAG Awards, indicateurs des Oscars

La cérémonie des Screen Actors Guild Awards s'est déroulée dimanche à Los Angeles.

Ces prix sont considérés comme un indicateur majeur pour les Oscars. Les récompenses des Screen Actors Guild (SAG) ont été remis, dimanche 27 janvier à Los Angeles (Etats-Unis). Parmi les grands vainqueurs, le film Black Panther a remporté le prix du meilleur ensemble d'acteurs, Rami Malek a été élu meilleur acteur pour son interprétation de Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody et Glenn Close a remporté le titre de meilleure actrice pour son rôle dans The Wife.

Trois prix pour "La Fabuleuse Mme Maisel"

Les SAG reviennent aussi sur les meilleures séries télévisées. Dimanche, c'est La Fabuleuse Mme Maisel qui est sortie du lot. Cette série diffusée par Amazon a remporté le prix du meilleur ensemble d'acteurs dans une comédie ainsi que ceux de la meilleure actrice et du meilleur acteur dans une série comique. Egalement remarquée, l'équipe de la série This is us a remporté le prix du meilleur ensemble d'acteurs dans une série dramatique.