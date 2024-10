Mort de Michel Blanc : "Les Bronzés", "Tenue de soirée"... La carrière de l'acteur et réalisateur en quatre comédies emblématiques

C'est au lycée que Michel Blanc rencontre ses futurs partenaires de la troupe du Splendid avec lesquels ils jouent des sketches au café-théâtre et des pièces qu'ils écrivent eux-mêmes, notamment Amours, coquillages et crustacés qui deviendra Les Bronzés. Cette comédie leur apportera la célébrité : un genre que l'acteur enchaînera alors avec Viens chez moi, j'habite chez une copine, Marche à l'ombre et Tenue de soirée.

"Les Bronzés" de Patrice Leconte, 1978

Célèbre pour son travail avec la troupe du Splendid – Thierry Lhermitte, Josiane Balasko, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Marie-Anne Chazel – Michel Blanc les retrouve dans ce film en 1978. Il sera suivi par Les Bronzés font du ski en 1979 et plus tard Les Bronzés 3 amis pour la vie (2006). Dans ces trois films signés Patrice Leconte. Michel Blanc est inoubliable dans le rôle de Jean-Claude Dusse, qui fait partie d'un groupe venu dans un club de vacances en Afrique pour passer du bon temps. Personne ne peut oublier les aventures tragi-comiques de la colérique Nathalie, de Gigi, de Jerôme le sûr-de-lui, de Christiane, du malchanceux Jean-Claude, et celles des G.O (gentils organisateurs).

"Viens chez moi, j'habite chez une copine" de Patrice Leconte, 1981

Dans cette comédie, la bande de camarades est différente, Michel Blanc joue avec Bernard Giraudeau et Anémone, mais ce sont toujours les mêmes ressorts de la comédie où s'enchaînent les galères. Guy (Michel Blanc), à la rue et sans travail, trouve une bonne âme pour l'héberger, son copain Daniel (Bernard Giraudeau), déménageur, qui vit chez sa copine Françoise. Terrible loser, Guy va non seulement faire perdre son travail à Daniel, mais également le brouiller avec sa copine.

"Marche à l'ombre" de Michel Blanc, 1984

Cette fois-ci, Michel Blanc tourne avec Gérard Lanvin et Sophie Duez dans cette comédie drôle et tendre que l'on ne se lasse pas de regarder à nouveau. Francois, routard fatigué, débarque dans le port de Marseille. Musicien hors pair, il est bien décidé à exploiter son talent dans les studios parisiens. Denis (Michel Blanc), inséparable compagnon et négatif de Fançois, est un grand spécialiste de l'angoisse et ne cesse de gémir. Direction Paris et ses embrouilles et les vannes inoubliables. Qui pourrait oublier : "J'ai été attaqué par des renards".

"Tenue de soirée" de Bertrand Blier, 1986

Pour cette comédie dramatique écrite et réalisée par Bertrand Blier, Michel Blanc côtoie Gérard Depardieu et Miou Miou. À Cannes, il obtient un Prix d'interprétation pour ce rôle dans ce film inclassable. Antoine est fou de Monique qui n'éprouve pas d'amour envers son compagnon. Antoine va se confier à son ami Bob qui va l'écouter attentivement, car ce dernier est fou amoureux d'Antoine et va tout tenter pour le séduire… Le duo Depardieu-Blanc au sommet.