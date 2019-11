"Les bronzés font du ski" ont 40 ans : si vous obtenez 16/20 à ce quiz, vous êtes sur le point de conclure

Quarante ans, et au moins autant de répliques cultes. Le 21 novembre 1979, l'aventure des "Bronzés", cette bande de vacanciers incarnée à l'écran par la troupe du Splendid – Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel, Gérard Jugnot, Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Michel Blanc… – se poursuivait sur grand écran, avec Les bronzés du ski.

Les Bronzés, sorti en 1978, et Les bronzés font du ski, sorti un an plus tard jour pour jour, sont vite devenus des classiques du cinéma français et ont marqué des générations de spectateurs. Alors, quatre décennies plus tard, que vous reste-t-il des films cultes de Patrice Leconte ?