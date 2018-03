Leonardo DiCaprio et Brad Pitt réunis dans le prochain film de Quentin Tarantino

Le film se déroulera en 1969 et mettra en scène une histoire autour des meurtres de la "famille" de Charles Manson.

Un casting cinq étoiles. Le prochain film de Quentin Tarantino réunira Leonardo DiCaprio et Brad Pitt dans une histoire autour des meurtres de la "famille" de Charles Manson dans l'Amérique hippie de la fin des années 1960. Le studio de cinéma Sony Pictures a déclaré, mercredi 1er mars, que le film s'appellerait Once Upon a Time in Hollywood (que l'on pourrait traduire par "Il était une fois à Hollywood").

Quentin Tarantino va ainsi retrouver Brad Pitt, qu'il a dirigé en 2009 pour le film Inglourious Basterd. Il a également fait tourner Leonardo DiCaprio dans Django Unchained en 2012. En revanche c'est la première fois que les deux stars jouent ensemble dans un long-métrage.

Un duo inédit

Selon les informations communiquées par Sony Pictures, Leonardo DiCaprio va incarner une ancienne star d'une série télévisée, et Brad Pitt sa doublure cascade de longue date. "Le duo essaie tant bien que mal de survivre dans le milieu hollywoodien. Mais Rick a une voisine très célèbre… Sharon Tate", raconte le studio.

Je suis très excité de raconter cette histoire d'un Los Angeles et d'un Hollywood qui n'existent plus et je ne pourrais pas être plus heureux de l'équipe dynamique de DiCaprio et de Pitt.Quentin Tarantinodans un communiqué

Sharon Tate était une actrice et la femme du réalisateur Roman Polanski. Elle a été assassinée en 1969 par des partisans de Charles Manson, l'un des criminels les plus notoires de l'Amérique. Manson est décédé en novembre 2017 à l'âge de 83 ans alors qu'il purgeait une peine d'emprisonnement à perpétuité. Le film sortira le 9 août 2019, exactement 50 ans après le meurtre de Sharon Tate et de quatre de ses amis.