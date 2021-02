Léo Kouper, illustrateur et affichiste de Charlie Chaplin, est mort

Léo Kouper, célèbre illustrateur qui a réalisé notamment plusieurs affiches de films de Charlie Chaplin, est décédé à l'âge de 94 ans, lundi 8 février à son domicile parisien, a annoncé à l'AFP sa fille Corinne Kouper.

Né le 20 août 1926 à Paris, il a commencé comme assistant de l'affichiste Hervé Morvan. Récompensé en 1974 par le Festival de Cannes pour l'affiche du film Emmanuelle de Just Jaeckin, Léo Kouper a signé pour Chaplin les affiches du Dictateur, des Temps modernes, de La Ruée vers l'or, des Lumières de la Ville et du Kid.

Pub, théâtre et édition jeunesse

Illustrateur légendaire aussi pour la publicité, Léo Kouper a également réalisé des affiches pour plusieurs théâtres parisiens. En 2015, il a créé un dessin sur l'attentat de Charlie Hebdo : un portrait de Chaplin dont le célèbre chapeau, transformé en cible, est criblé de balles. Le quotidien Libération l'a publié dans un numéro spécial.

Il a également travaillé pour l'édition jeunesse, avec des ouvrages comme Avoir une faim de loup et autres expressions françaises (Editions Thomas Jeunesse, 2012), suivi chez le même éditeur en 2016 par Doux comme un agneau et autres expressions françaises. Il a également illustré La France et ses régions, en 2013. et Maman, pourquoi les mots ? de Marc Delamarre (Editions Archibooks, 2017).

Quelques jours avant son décès, "dans son sommeil", Léo Kouper travaillait encore sur l'illustration d'un prochain album de Vladimir Cosma.