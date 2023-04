Le tournage du film "Rust" va reprendre, plus d'un an après le décès de la directrice de la photographie Halyna Hutchins causé par un tir accidentel

Le drame remonte au 21 octobre 2021. Alec Baldwin, qui nie avoir appuyé sur la détente de l'arme censée contenir des balles à blanc, est accusé d'homicide involontaire.

Le tournage du film "Rust" d'Alec Baldwin va reprendre cette semaine, a annoncé mardi 18 avril la production, un an et demi après la mort de la directrice de la photographie à cause d'un tir accidentel de l'acteur.

La réalisation de ce western dans un ranch du Nouveau-Mexique avait viré au drame le 21 octobre 2021, lorsque le comédien Alec Baldwin avait actionné une arme censée ne contenir que des balles à blanc, mais dont un projectile bien réel avait tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins, 42 ans, et blessé le réalisateur Joel Souza. Accusé d'homicide involontaire, Alec Baldwin a plaidé non coupable.

Armes de travail et munitions interdites

Si l'affaire judiciaire se poursuit, le tournage doit lui reprendre jeudi 20 avril dans le Montana. "La production continuera d'utiliser des membres d'équipe syndiqués et interdira toute utilisation d'armes de travail et de toute forme de munitions", a expliqué l'avocate de la production, Melina Spadone, dans un communiqué transmis à l'AFP.

"Les munitions réelles sont - et ont toujours été - interdites sur le plateau", a-t-elle précisé. Ce fait divers rare avait choqué Hollywood et provoqué des appels à interdire les armes à feu sur les plateaux. Connu notamment pour son rôle dans la série 30 Rock, Alec Baldwin a toujours clamé son innocence. Selon lui, on lui avait assuré que son arme était inoffensive, et il nie avoir appuyé sur la détente (lien en anglais). Une affirmation mise en doute par de nombreux experts.

Alec Baldwin sous contrôle judiciaire

L'acteur de 65 ans, qui est également co-producteur du film, est actuellement sous contrôle judiciaire. Il lui est notamment interdit de boire de l'alcool et d'utiliser des armes à feu ou des armes dangereuses. Comme lui, l'armurière du film, Hannah Gutierrez-Reed, est également accusée d'homicide involontaire. S'ils sont reconnus coupables, les deux prévenus risquent jusqu'à 18 mois d'emprisonnement et une amende de 5 000 dollars.

Fin mars, le premier assistant réalisateur du film, Dave Halls, a écopé de six mois de prison avec sursis. C'est lui qui avait tendu le pistolet au cœur du drame à Alec Baldwin, en lui assurant qu'elle n'était pas dangereuse, et il avait accepté de plaider coupable.

Le tournage du film doit reprendre avec le veuf de Halyna Hutchins, Matthew, en tant que producteur exécutif. En octobre, il a abandonné les poursuites qu'il avait engagées au civil contre Alec Baldwin au terme d'un accord dont le montant n'a pas été divulgué. Les parents ukrainiens et la soeur de l'ex-directrice de la photographie réclament en revanche toujours des dommages et intérêts au civil.