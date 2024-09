Le roman "Bonjour Tristesse" de Françoise Sagan adapté une nouvelle fois au cinéma et présenté au festival de Toronto

Chargée au départ d'en écrire l'adaptation moderne, l'écrivaine canadienne Durga Chew-Bose a finalement réalisé la nouvelle version à l'écran de Bonjour Tristesse, qui était présentée en avant-première au festival international du film de Toronto vendredi 6 septembre.

Publié en 1954, le premier roman de Françoise Sagan, alors âgée de 18 ans (et donc mineure à l'époque) avait défrayé la chronique en son temps et fait d'elle une star. Déjà porté à l'écran par Otto Preminger en 1958 avec Jean Seberg, ce récit sur la richesse, l'ennui, l'excès et la trahison, est donc adapté aujourd'hui par une écrivaine dont c'est le premier long-métrage.

Aux côtés de Chloë Sevigny et Claes Bang, Lily McInerny incarne Cécile, une adolescente bourgeoise qui s'ennuie et va rompre la monotonie d'un été sous le soleil du sud de la France en conspirant pour détruire Anne, la nouvelle petite amie de son père. Mais tout cela va avoir des conséquences imprévues sur la vie de son entourage, notamment celle de son père Raymond (Claes Bang), d'Elsa (Nailia Harzoune), la petite amie délaissée, et d'Anne (Chloë Sevigny), à l'origine une amie proche de la mère décédée de Cécile.

Des thèmes toujours pertinents

Durga Chew-Bose, 38 ans, raconte avoir aimé explorer les relations entre les femmes, les mensonges qu'elles se racontent et la manière dont elles exercent leur pouvoir. "Ma vision était très forte dans ma tête. Ces femmes étaient vraiment vivantes dans mon imagination", a-t-elle expliqué à Toronto.

Pour elle, les thèmes du livre sont aussi pertinents qu'ils l'étaient à sa sortie il y a soixante-dix ans. "Je pense que ce portrait d'une jeune femme confrontée au passage à l'âge adulte, et à toutes les nombreuses épreuves qui accompagnent ce moment de la vie, est très moderne."

Il aura fallu près de huit années aux deux productrices Katie Bird Nolan et Lindsay Tapscott pour mener à bien ce projet. "Même s'il a été écrit en 1954, il y avait quelque chose de très radical dans ce livre. Cécile agit uniquement en fonction de ses propres désirs, prenant ce qu'elle veut, comme elle le veut, quand elle le veut", note Lindsay Tapscott.

L'autrice et réalisatrice espère que le film incitera les jeunes à se procutrer ce court romain si puissant. "Je pense que la nouvelle génération devrait savoir qui était Françoise Sagan et à quel point il est extraordinaire d'avoir écrit ce livre si jeune et d'avoir ce genre de voix et cet esprit intrépide", a déclaré Durga Chew-Bose.

Pour le fils de Françoise Sagan, Denis Westhoff, 62 ans, qui est le producteur exécutif du film, sa mère "ne se souciait pas du tout de la postérité". Mais, reconnait-il, elle serait "flattée de savoir que son oeuvre est toujours vivante".