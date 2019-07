"Le Roi lion" : si vous obtenez plus de 25/30 à ce quiz, vous êtes Simba

Vous l'avez (sans doute) vu des dizaines de fois et connaissez les chansons par cœur. Les studios Disney ressortent Le Roi lion, mercredi 17 juillet, mais cette fois en "live". Avec un budget de 250 millions de dollars et un casting de stars comme Beyoncé pour les voix des personnages, le film va de nouveau embarquer les spectateurs dans les traces du lionceau Simba, vengeant la mort de son père. A cette occasion, franceinfo vous de tester vos connaissances sur le dessin animé sorti il y a plus de trente ans. Saurez-vous "faire dans la cour des grands, une entrée triomphale" ?