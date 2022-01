Le réalisateur Jean-Jacques Beineix est mort jeudi soir des suites d'une longue maladie, a appris franceinfo vendredi 14 janvier. Le cinéaste avait 75 ans.

>> "J’ai rêvé plein de choses et j’ai réalisé plein de rêves", confiait Jean-Jacques Beineix à franceinfo, en mars 2020

Ecrivain, dialoguiste, scénariste et producteur, Jean-Jacques Beineix a été révélé au grand public dès son premier film en 1981, Diva. Avec ce premier succès, récompensé par le César de la meilleure première œuvre, il imprime sa marque, entre esthétisme et poésie, qui traverse l'ensemble de sa filmographie. Suivront La Lune dans le caniveau, en 1983, tourné dans les studios de Cinecittà, et surtout 37°2 le matin, en 1986, son plus gros succès, un film devenu culte. Il y révèle Jean-Hugues Anglade et Béatrice Dalle dont c'était le premier film.

En 1992, il offrira son dernier rôle à Yves Montand dans IP 5 - L'île aux pachydermes. L'acteur meurt avant la fin du tournage après un infarctus. Jean-Jacques Beineix réalise son dernier long métrage en 2001, Mortel Transfert, avec Jean-Hugues Anglade et Hélène de Fougerolles, un échec critique et commercial. Auteur de plusieurs documentaires, il s'essaiera plus tard au théâtre en 2015 en mettant en scène Kiki de Montparnasse, au Lucernaire à Paris.

En 2020, Jean-Jacques Beineix a publié son premier roman, Toboggan, un livre sur l'enfance, le temps qui passe et la solitude, une réflexion sans concession sur le sens de sa vie et les liens entre l'amour et l'art.