Le réalisateur Cédric Klapisch assurera la mise en scène de la 50e cérémonie des César

Le cinéaste français Cédric Klapisch sera le "metteur en scène" de la 50e cérémonie des César prévue le 28 février 2025 à l'Olympia, à Paris, ont annoncé jeudi 17 octobre l'Académie des arts et techniques du cinéma et Canal+.

"Reconnu pour sa capacité à fédérer les interprètes et à créer une véritable famille artistique, Cédric Klapisch apportera à la cérémonie sa sensibilité artistique et son regard unique. Sa vision créative, son sens du récit et sa capacité à saisir l'air du temps avec humour et profondeur, présagent d'une soirée mémorable, alliant émotion et spectacle", ajoutent les organisateurs dans un communiqué expliquant ce choix.

La mise en scène dans tous ses états

Cédric Klapisch a marqué le paysage cinématographique français avec des films tels que Le Péril jeune (1994), Un Air de famille (1996), L'Auberge espagnole (2002), Ce qui nous lie (2017) ou En corps (2022). Il a également réalisé des séries (Dix pour cent, 2015, Salade grecque, 2024) et s'est immergé dans le spectacle vivant avec des captations de spectacles de danse et la mise en scène en 2023 de l'opéra La Flûte enchantée, rappelle le communiqué.

La 50e cérémonie des César, retransmise en clair sur la chaîne Canal+, sera présidée par Catherine Deneuve. Les nominations pour les plus prestigieuses récompenses du cinéma français doivent être annoncées le 29 janvier 2025.

La 49e édition des César en 2024 avait vu triompher Anatomie d'une chute, de Justine Triet (César du meilleur film et de la meilleure réalisation). En 2025, le César d'honneur, qui récompense une carrière, sera remis au cinéaste franco-grec Costa-Gavras. Il avait été donné en 2024 à la réalisatrice et actrice française Agnès Jaoui, et au réalisateur britannique Christopher Nolan.