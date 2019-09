Le prochain Spider-Man va finalement évoluer dans l'univers Marvel

Les négociations entre Sony et Marvel, pourtant dans l'impasse cet été, viennent de se débloquer. Les fans de l'homme-araignée sont soulagés.

C'est un retournement qui ravira les fans de la franchise de l'homme-araignée : la suite de Spider-Man : Far From Home se déroulera bien au sein de l'univers cinématographique Marvel. Sony Pictures et les studios Marvel sont en effet parvenus à un accord en ce sens, ont-ils annoncé vendredi 27 septembre, rapporte Variety.



Ce n'était pourtant pas gagné : les deux parties avaient annoncé cet été que leurs négociations avaient échoué, ce qui devait priver le super-héros d'apparitions dans les futures productions Marvel, aux côtés de Doctor Strange ou Captain America.

Comment Spider-Man a failli être privé de ses camarades

Ce qu'il faut savoir, c'est que la maison d'édition Marvel, hôte des super-héros de comic books, a été rachetée en 2009 par Disney. Mais les droits cinématographiques de Spider-Man appartiennent à Sony, qui a produit plusieurs films du super-héros, et notamment la trilogie de Sam Raimi.

En 2015, Marvel a signé un accord avec Sony en vue de produire ensemble le prochain Spider-Man. Le contrat stipule que l'homme-araignée pourra apparaître dans les autres films de l'univers Marvel, et notamment la franchise Avengers. Deux films ont vu le jour après cet accord, dont le carton Spider-Man : Far From Home sorti cet été, qui reste le plus grand succès cinématographique de Sony.

Prochain opus pour juillet 2021

De quoi attiser l'appétit de Disney (propriétaire de Marvel, donc), qui réclamait une part plus importante pour les prochaines coproductions. Ce que Sony a d'abord refusé cet été, comme le rapportait Deadline, avant qu'un accord ne soit finalement trouvé et signé vendredi.

Après cet accord, les deux parties ont précisé que Tom Holland reprendrait son rôle dans le prochain Spider-Man. Le film est d'ores et déjà programmé pour le 16 juillet 2021. Le super-héros apparaîtra aussi dans de futurs films Marvel.