Le Petit Film Bricolé Festival, quand des amateurs partent sur les traces de Michel Gondry et de ses films "suédés"

La 3e édition du Petit Film Bricolé Festival a eu lieu le 23 septembre à Saintes en Charente-Maritime. Un rendez-vous qui met à l’honneur des films "suédés", où des amateurs recréent avec les moyens du bord des scènes mythiques de films ou de séries.

Festival biannuel, Le Petit Film Bricolé de Saintes (Charente-Maritime) est porté par une bande de potes adeptes du film "suédé". Un terme mystérieux pour qui n’a pas vu le film franco-américain de Michel Gondry, Soyez sympa, rembobinez ! Sorti en 2008, il racontait l’histoire de Mike, gérant d’un vidéo-club, qui voit l'intégralité des K7 vidéo qu'il loue effacées accidentellement par l'électrogantisme de son pote Jerry. Pour les remplacer, ils décident de réaliser avec les moyens du bord des remakes des films. Les deux compères prétendent que les K7 viennent de Suède pour justifier leur délai d’approvisionnement. D’où le terme "film suédé", qui est un donc un remake d'un film bricolé de façon très artisanale.



Un nouveau concept créatif

Ce film a lancé une véritable mode et l’idée de ce festival qui veut rester dans l’esprit du concept : faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux et avec un budget riquiqui. Il n’y en avait d’ailleurs pas pour la première édition en 2019 !

France 3 Poitou-Charentes J. Poustis / T. Pfeiffer / M. Reiler

Une compétition et de vrais prix

Depuis, le festival a séduit. La preuve : 25 films en compétition pour cette édition 2023 contre 13 en 2021. Car il y a une vraie compétition avec pas moins de sept prix décernés, un par thématique : résumé, bande-annonce, scène culte, générique TV, meilleurs effets suédés, meilleur jeu d’acteurs et le prix du public.

Parmi les œuvres présentées cette année, des hommages aux séries L’Agence tous risques et Les Feux de l’Amour (des génériques qui ont marqué des millions de téléspectateurs !) mais aussi à Retour vers le futur, Jumanji, RRRrrrr !!!, Rambo, Harry Potter... Hommages parce que le but ici n’est pas de parodier les films. Au contraire, les participants doivent respecter le plus fidèlement possible l’histoire, les dialogues, la musique et les plans de la scène culte qu’ils ont choisis de reproduire.

Les décors et les accessoires doivent être réalisés à partir d’objets du quotidien et des matériaux disponibles. Une économie de moyens censée booster la créativité et l’inventivité des réalisateurs amateurs. Le tout sur une durée maximale de 7 minutes.

Pour reproduire les cascades, des effets spéciaux 100% bricolés ! (France 3 Poitou-Charentes)

A l’heure où nous rédigeons cet article, le palmarès, révélé le samedi 23 septembre par un jury présidé par Laurie Bordesoules n’a pas encore été communiqué... Mais le public comme les organisateurs ont d’ores et déjà pris date pour le prochain festival, en 2025. A vos cartons et bouts de ficelle !