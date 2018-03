Le dernier film que vous avez vu est-il sexiste ? Faites-lui passer notre test

Vous avez peut-être déjà entendu parler du test de Bechdel, qui vise à montrer que l'immense majorité des films sont centrés sur des personnages masculins. Il vient d'une BD, dans laquelle une femme pose trois critères à remplir pour qu'un film mérite d'être vu au cinéma : "Il met en scène deux femmes nommées" ; "elles doivent se parler" ; "elles parlent d'autre chose que d'un personnage masculin".

>> On a essayé de créer le test ultime pour déceler le sexisme au cinéma (et c'est compliqué)

S'il a l'avantage d'être facile à faire à la fin d'une séance, le test de Bechdel n'a pas vocation à déterminer si un film est sexiste ou non. A ce titre, il lui est souvent reproché d'être incomplet. Il n'aborde, par exemple, ni la diversité des femmes à l'écran, ni leur véritable rôle dans les intrigues. Sur internet, ce premier test, archiconnu, a donc fait des petits. Médias, militantes féministes et cinéphiles tentent de le compléter, voire de le remplacer. A l'occasion de la cérémonie des César, vendredi 2 mars, et de celle des Oscars, dimanche 4, franceinfo a aussi tenté l'expérience.

Un test imparfait (mais assumé)

Mais composer un nouveau test n'est pas si simple. Le questionnaire ci-dessous est plus long que le test de Bechdel – dix questions. Elles se veulent les plus objectives possibles, mais les premiers essais de la rédaction ont montré que deux spectateurs peuvent donner des réponses totalement opposées en ayant pourtant regardé le même film. Tant pis. L'idée ici n'est pas de dire que le film que vous venez de voir est monstrueusement sexiste ou résolument féministe. Malgré ses défauts, ce questionnaire a surtout pour but d'inciter les spectateurs à s'interroger sur la représentation des femmes au cinéma.