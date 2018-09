Le comédien Jean Piat, vedette du feuilleton "Les Rois maudits", est mort à l'âge de 93 ans

L'acteur était sociétaire de la Comédie-Française.

Le comédien Jean Piat, homme de théâtre connu du grand public pour son rôle dans le feuilleton télévisé Les Rois maudits dans les années 70, est mort mardi 18 septembre à Paris à l'âge de 93 ans, a annoncé sa famille. L'acteur s'est éteint huit mois après sa compagne, la romancière et comédienne Françoise Dorin, morte en janvier.

Sociétaire honoraire de la Comédie-Française, Jean Piat a été la voix de nombreux personnages au cinéma : Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, Scar dans Le Roi Lion ou encore Frollo dans Le Bossu de Notre-Dame. Lors de son passage à la Comédie-Française, il a obtenu de nombreux rôles, Figaro dans Le Barbier de Séville de Beaumarchais, Frontin dans L'Epreuve de Marivaux ou Don César de Bazan dans Ruy Blas. "J'aime des textes qui défendent des valeurs auxquelles je crois ou qui posent des questions essentielles", disait cet acteur aux yeux bleus et à la voix chaude et profonde.

En juillet 2017, il était remonté une nouvelle fois sur les planches, pour la pièce Love Letters. "Je ne pense pas au prochain rôle. (...) Je pense au cimetière. C'est peut-être la dernière pièce que je joue", avait-il affirmé à Europe 1."Ce n'est pas triste, c'est une logique. On naît, on vit, on meurt : c'est aussi simple que ça", avait-il ajouté.