Le cinéaste italien Luca Guadagnino critique la "censure" de son film "Queer" en Turquie

"C'est une censure obtuse, surtout dans ce monde où il est possible de télécharger le film." Le cinéaste italien Luca Guadagnino a critiqué samedi 30 novembre la récente interdiction de son film Queer en Turquie, se disant prêt à combattre "toute institution voulant ternir les pouvoirs" du cinéma, en marge du festival du film de Marrakech.

Les autorités turques ont interdit début novembre une projection de son long-métrage, prévue en ouverture d'un festival de cinéma à Istanbul "au motif qu'il contenait un contenu provocateur, susceptible de troubler l'ordre public", selon les organisateurs qui ont décidé d'annuler l'événement en signe de protestation.

Daniel Craig dans le rôle principal

Inspiré d'un roman éponyme de William S. Burroughs, Queer retrace les aventures mêlant sexe, drogue et alcool d'un Américain (incarné par l'ancien agent 007, Daniel Craig) qui s'éprend d'un jeune compatriote dans le Mexico City d'après-guerre. "Je me demande s'ils ont vu le film ou s'ils le jugent sur les grandes lignes ou sur la stupidité facétieuse de certains journalistes qui se sont focalisés sur 'James Bond devenu gay'", a répondu le réalisateur italien à une question de l'AFP lors d'une conférence de presse du jury du festival de Marrakech, qu'il préside.

"J'espère vraiment qu'ils croient que le [sujet] du film peut entraîner l'effondrement de la société. Parce que cela signifie que ma croyance dans le pouvoir du cinéma est vraie et qu'elle n'est pas délirante", a ajouté le réalisateur de Call me by your name.