"La vallée des fous" : dans l’univers virtuel de la course du Vendée Globe

Jean-Paul Rouve et Michel Desjoyeaux sont à l'affiche de "La Vallée des fous", le nouveau film de Xavier Beauvois. Sortie prévue le 13 novembre.

Xavier Beauvois ne manque pas d’imagination. Le cinéaste met en scène l'aventure absurde d'un homme au bout du rouleau qui participe au Vendée Globe dans son jardin. "La Vallée des fous" raconte l’histoire d’un homme qui se cherche, Jean-Paul (Jean-Paul Rouve). Pour se trouver, il décide de vivre en virtuel le Vendée Globe, via la plateforme numérique Virtual Regatta, dans son voilier installé au fond de son jardin. Ce jeu de stratégie attire plus d’un million de joueurs, dont le réalisateur du film est passionné depuis plus de 20 ans. "C’est un jeu spécial, on est dans les vraies conditions", rappelle Xavier Beauvois.

Michel Desjoyeaux en acteur

Ce film un peu fou, à la fois absurde et poétique , séduit déjà les premiers spectateurs. "Il y avait beaucoup d'émotions, ça montre des choses qu'on ne voit pas souvent", déclare une spectatrice. D’autant plus avec la présence du double vainqueur du Vendée Globe, Michel Desjoyeaux, dans le casting.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.