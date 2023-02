"La Reine des Neiges 3" et "Toy Story 5" en préparation par les studios de Disney

Le directeur général de Disney, Bob Iger a annoncé mercredi 9 février que les studios travaillaient sur la Reine des Neiges 3 mais aussi sur Toy Story 5 et Zootopie 2.

La Reine des Neiges 3 sera bien de retour sur grand écran selon le média américain Deadline, après les succès commerciaux des précédents films. C’est le directeur général de Disney, Bob Iger qui l’a annoncé lors d'une conférence téléphonique. "Aujourd'hui, je suis ravi d'annoncer que nos studios d'animation préparent des suites pour certaines de nos franchises les plus populaires, Toy Story, La Reine des Neiges et Zootopie ", a-t-il déclaré. "Nous aurons bientôt plus à partager sur ces productions, mais c'est un excellent exemple de la façon dont nous nous appuyons sur nos marques et franchises inégalées."



De gros succès commerciaux

Les épisodes les plus récents de ces franchises animées ont été d'énormes succès mondiaux sur grand écran : La Reine des Neiges 2 a atteint 1,45 milliard de dollars en 2019, Toy Story 4 de Pixar, 1,07 milliard de dollars en 2019 et Zootopie, 1,02 milliard de dollars en 2016.

Dans un autre monde de La Reine des Neiges 2 a été nominé pour la meilleure chanson originale aux Oscars 2020. Le premier volet a remporté deux Oscars en 2014, dont celui du Meilleur long métrage d'animation et de Meilleure chanson avec Let It Go, 8 fois disque de platine avec 8 millions d’exemplaires vendus aux États-Unis. L’ensemble de la franchise La Reine des Neiges est estimée à 2,73 milliards de dollars au box-office mondial.

Le film Zootopie a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation en 2017. Toy Story 4 a lui été nominé pour deux Oscars en 2020, pour la Meilleure chanson originale avec I Can't Let You Throw Yourself Away. Il a remporté le prix du Meilleur film d'animation. À travers quatre films, la franchise Toy Story est estimée à 3,03 milliards de dollars au box-office mondial.