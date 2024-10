La réalisatrice Valérie Donzelli nommée directrice artistique de la Nuit blanche 2025

La comédienne, scénariste et réalisatrice française Valérie Donzelli a été nommée directrice artistique de l'édition 2025 de la Nuit blanche, manifestation culturelle nocturne qui se déroulera en juin, a annoncé, mardi 22 octobre, la ville de Paris dans un communiqué. "Je me réjouis que Valérie Donzelli ait accepté d'être la prochaine directrice artistique de Nuit blanche. Elle sera donc la première cinéaste à envahir la nuit parisienne pour nous donner à voir, et à vivre, son univers si singulier et si poétique. Vivement le 7 juin !", salue la maire PS de Paris Anne Hidalgo, citée dans le communiqué.

Valérie Donzelli succède à la conservatrice guadeloupéenne Claire Tancons, qui a mis cette année à l'honneur les territoires d'outre-mer, avec près de 250 projets à Paris, dans une trentaine de communes de la Métropole du Grand Paris.

Création artistique

D'abord actrice, Valérie Donzelli, 51 ans, s'est fait connaître du grand public à la sortie de son deuxième film, en 2011, La guerre est déclarée, où elle relate l'épreuve vécue par le couple qu'elle formait alors avec Jérémie Elkaïm et leur jeune fils, atteint d'un cancer. Comme actrice, Valérie Donzelli a notamment joué un rôle dans le Saint Laurent de Bertrand Bonello, dans Les Grandes ondes de Lionel Baier, sorti en février 2014, mais aussi dans la série télévisée Clara Sheller.

Créée en 2002 par la ville de Paris, la Nuit blanche célèbre la création contemporaine sous toutes ses formes et s'est depuis déclinée à travers le monde, permettant de découvrir des installations et des performances artistiques sur l'espace public, dans des lieux insolites ou d'exception, gratuitement.