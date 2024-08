La bande-annonce du film "Megalopolis" de Coppola retirée en raison de citations falsifiées de critiques

"Lionsgate retire immédiatement notre bande-annonce de Megalopolis", a déclaré un porte-parole de Lionsgate dans un communiqué transmis à Variety mercredi 21 août. La bande-annonce diffusée mercredi matin du dernier film de Francis Ford Coppola, Megalopolis, en salles le 25 septembre, comprenait plusieurs citations erronées de critiques. Explications.

"Le vrai génie est souvent mal compris", entend-on en ouverture du trailer retiré, avant que soient cités plusieurs longs-métrages précédents de Coppola auxquels sont accolées des fausses critiques négatives de certains médias. Le Parrain de 1972 serait par exemple "un film bâclé qui ne se refuse rien", et Apocalypse Now (de 1979) "un échec spectaculaire". Alors qu'on voit ensuite Adam Driver prêt à se jeter dans le vide au bord d'un bâtiment, la voix off annonce : "Il y a un cinéaste qui a toujours été en avance sur son temps." Une manière pour Francis Ford Coppola de faire taire les critiques en se mettant en scène comme un avant-gardiste.

"La bande-annonce repose sur un faux récit"

Dans la bande-annonce, les critiques sont nommés directement. On aperçoit le nom de Pauline Kael qualifiant Le Parrain de "diminué par son côté artistique" dans le New Yorker ou celui d'Andrew Sarris trouvant le film "bâclé et complaisant" dans The Village Voice. Aucune de ces phrases n'a pu être trouvée dans leurs critiques.

"Nous présentons nos plus sincères excuses aux critiques impliqués ainsi qu'à Francis Ford Coppola et à American Zoetrope pour cette erreur inexcusable dans notre processus de sélection. Nous avons commis une erreur. Nous sommes désolés", détaille le communiqué.

"Même si vous faites partie de ces gens qui n'aiment pas les critiques, nous ne méritons pas qu'on nous mette des mots dans la bouche. Mais le scandale trivial de tout cela est que toute la bande-annonce de Megalopolis repose sur un faux récit", a déclaré le critique de Variety Owen Gleiberman à propos des citations falsifiées de la bande-annonce.

Le film Megalopolis n'avait pas du tout convaincu les critiques lors de sa projection au Festival de Cannes le 17 mai dernier. Le Guardian avait qualifié le film de "méga-ennuyeux".

Le projet titanesque, au budget de 120 millions de dollars (108 millions d'euros), raconte une épopée à New Rome, une copie conforme d'un New York futuriste, dans laquelle César Catilina (Adam Driver) et Franklin Cicero (Giancarlo Esposito) sont en conflit concernant l'avenir de la ville.