La 77e Mostra de Venise placée sous le signe du cinéma italien et du Covid-19

"La Mostra se tiendra aux dates prévues, du 2 au 12 septembre, au prix de quelques renonciations" mais "le cœur du Festival est sauf", a déclaré le directeur du festival, Alberto Barbera

La 77e Mostra de Venise se déroulera du 2 au 12 septembre, sous le signe du film italien, présent avec quatre titres dans la compétition officielle, et de la pandémie de Covid-19 qui a obligé le festival à réduire son programme et prendre des mesures sanitaires.

Evoquant "un printemps d'angoisse" suivi d'un été marqué par "l'incertitude", "la décision de maintenir la 77e édition de la Mostra du cinéma de Venise est vécue comme un signal de confiance", a déclaré le directeur du festival, Alberto Barbera, cité dans un communiqué.

Présence italienne

Le concours officiel comprend 18 films, dont quatre longs métrages italiens des réalisateurs Emma Dante (Le sorelle Macaluso) qui a débuté à Venise en 2012, Claudio Noce (Padrenostro) sur la vague terroriste des années 70, Susanna Nicchiarelli (Miss Marx) sur la plus jeune fille de Karl Marx et Gianfranco Orsi (Notturno), tourné pendant deux ans en Syrie. Un autre film italien, Lacci de Daniele Luchetti, une histoire d'infidélité dans le mariage d'un couple napolitain, hors-concours, ouvrira le festival.

Au total ce sont 60 longs-métrages qui seront présentés dans cinq catégories différentes et 15 courts-métrages, ainsi qu'une série télévisée, ont précisé les organisateurs. Les réalisateurs viennent de pays comme le Mexique, Israël, la Russie ou l'Iran, le Japon et l'Inde.

Cate Blanchett présidente et Ludivine Sagnier jurée

Le jury de la Mostra qui décernera le Lion d'Or sera présidé par la star australienne Cate Blanchett, qui a été présidente du Festival de Cannes en 2018. Elle aura à ses côtés l'actrice française Ludivine Sagnier, ainsi que les cinéastes allemand et roumain Christian Petzold et Cristi Puiu, l'écrivain italien Nicola Lagioia et les réalisatrices britannique et autrichienne Joanna Hogg et Veronika Franz.

L'actrice australienne Cate Blanchett au Royal Albert Hall de Londres en 2019. (IK ALDAMA / IK ALDAMA)

Le Lion d'Or pour l'ensemble de leur carrière sera décerné à l'actrice britannique Tilda Swinton et à la réalisatrice hongkongaise Ann Hui. Tilda Swinton, 59 ans, est "unanimement reconnue comme une des interprètes les plus originales et les plus intenses à s'être fait connaître à la fin du siècle dernier", avait expliqué il y a une semaine M. Barbera en annonçant cette décision. "Ann Hui est une des réalisatrices les plus appréciées, prolifiques et polyvalentes du continent asiatique", avait alors poursuivi le directeur du festival.

L'actrice britannique Tilda Swinton dans le film "Edward II", de Derek Jarman (1991), d'après la pièce de Christopher Marlowe.. (WORKING TITLE / Collection Christophel via AFP)

Dispositif sanitaire

Alors que plusieurs festivals, dont celui de Cannes, ont dû être annulés, Venise a fait le choix de maintenir la Mostra au prix de certaines mesures, notamment une réduction du nombre de films présentés.

En outre, des caméras thermiques seront disposées à toutes les entrées et toute personne ayant plus de 37,5°C de température sera interdite de participation, les postes dans les salles de projection seront réduits de manière à maintenir la distance entre les spectateurs, les masques seront obligatoires quand la distanciation sociale n'est pas possible, etc...