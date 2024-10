La 45e édition du festival Cinémed de Montpellier, un tour de la Méditerranée en 200 films

La 46e édition du festival de cinéma Cinémed de Montpellier propose du 18 au 26 octobre 2024 un tour de la Méditerranée en 200 films – dont 30 courts et huit longs-métrages en compétition – et une rétrospective consacrée au cinéaste italien Luigi Comencini. Vingt-quatre des trente films réalisés par celui qui est souvent présenté comme le "cinéaste de l'enfance", disparu en 2007, à 90 ans, y seront projetés.

C'est la fille de l'auteur de Pain, amour et fantaisie (1953), Le Grand embouteillage (1973) et Les Aventures de Pinocchio (sorti en France en 1975), la réalisatrice Francesca Comencini, qui a été choisie pour la soirée d'ouverture le 19 octobre, avec son film Prima la vita qui évoque sa jeunesse auprès de ce père admiré et dont elle cherchera à sortir de l'ombre.

Dix-sept longs-métrages en avant-première

Le festival s'achèvera le samedi 26 octobre par l'avant-première du film français Le Mohican de Frédéric Farrucci, qui raconte sur un mode "western corse" le combat d'un berger confronté aux appétits immobiliers de la pègre locale.

Entre ces deux moments phares, les amateurs de cinéma, cinéphiles comme grand public, pourront découvrir 17 longs-métrages en avant-première, dont Louise Violet d'Éric Besnard, en présence de l'actrice Alexandra Lamy, La Pie voleuse de Robert Guédiguian (en sa présence également) ou encore Le Dernier Souffle (avec Denis Podalydès et Kad Merad) de Costa-Gavras, dont la venue à Montpellier est annoncée.

"Sur un fil", premier film de Reda Kateb

L'acteur Reda Kateb, César du meilleur second rôle pour Hippocrate (2015) présentera son premier film en tant que réalisateur, Sur un fil, qui suit les premiers pas d'une artiste de cirque de rue au sein d'une association de clowns à l'hôpital.

La comédienne italienne Alba Rohrwacher et le réalisateur espagnol Rodrigo Sorogoyen figurent également parmi les invités. Le festival se penchera aussi sur le Proche-Orient, avec notamment Voyage à Gaza de l'Italien Piero Usberti, No Other Land, sur la rencontre de l'activiste palestinien Basel Adra et du journaliste israélien Yuval Abraham, et les courts-métrages Vibrations from Gaza (Canada/Palestine), Sarcophages aux amours ivres (France/Liban) et Ce n'est pas le moment pour de la pop (Israël).

"Le dialogue n'est pas rompu"

La situation sur la rive est de la Méditerranée s'est "tellement aggravée" ces douze derniers mois qu'on "ne peut pas demander" aux cinéastes de "dialoguer maintenant", du moins en public, a estimé lors d'une conférence de presse le 1er octobre le directeur du festival, Christophe Leparc. En revanche, "le dialogue n'est pas rompu lors des rencontres professionnelles", a-t-il souligné. Il a par ailleurs indiqué que la sélection des films, où la présence israélienne est moindre que par le passé, ne s'est fondée que sur des critères de "qualité", et ne constitue en aucune manière un "regard de censure" porté par des raisons politiques.