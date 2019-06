L'actrice Renée Le Calm s'éteint à l'âge de 100 ans

Connue notamment pour son rôle dans "Le Péril Jeune", l'actrice centenaire est décédée hier à Paris.

Elle avait été révélée tardivement comme figurante, en 1992, par le réalisateur Cédric Klapisch. Elle a alors 74 ans, et joue une vieille dame dans un métro de la comédie Riens du tout. Depuis, Renée Le Calm est réapparue dans bon nombre de ses films, jouant les rôles de la vieille dame gentille et attachante.

Renée Le Calm, accompagnée de François-Xavier Demaison et Vincent Elbaz dans Tellement proches de Toledano et Nakache. (MARS DISTRIBUTION)

En 1996, c'est dans Chaqu'un cherche son chat quelle se révèle un petit peu plus au public. Depuis, elle a participé à plus de 30 productions cinématographiques et télévisuelles, dont six avec Cédric Klapisch, qui lui a rendu hommage sur Facebook : "Je m’étais tellement habitué à sa présence que j’avais oublié que ce jour pouvait arriver... J’adorais cette parisienne éternelle avec sa façon de parler inimitable et sa gouaille hallucinante. Tu vas nous manquer". Plus récemment, elle a joué dans Tellement proches d'Éric Toledano et Olivier Nakache et Enfin veuve d'Isabelle Mergault.