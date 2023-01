Iran : l'actrice Taraneh Alidoosti libérée à Téhéran après trois semaines de détention

L'actrice de 38 ans avait été arrêtée à la suite d'une vidéo de soutien au mouvement de contestation iranien. De très nombreuses personnalités du cinéma à travers le monde ont appelé à sa libération.

L'actrice iranienne Taraneh Alidoosti a été libérée sous caution, mercredi 4 janvier, après trois semaines de détention pour avoir soutenu les manifestations en Iran, ont annoncé des médias iraniens. Le pays est secoué par des manifestations déclenchées par la mort, le 16 septembre 2022, de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, décédée après son arrestation par la police des mœurs pour infraction au code vestimentaire strict de la République islamique.

Des stars mondiales du cinéma appelaient à sa libération

Les responsables iraniens affirment que des centaines de personnes ont été tuées dans ces troubles, y compris des membres des forces de sécurité, et des milliers d'autres arrêtées. Taraneh Alidoosti, 38 ans, était détenue à Téhéran depuis le 17 décembre 2022 après avoir publié plusieurs messages sur les réseaux sociaux affichant son soutien au mouvement de contestation, dont certains où elle retirait son voile et condamnait l'exécution de plusieurs manifestants.

"Ma cliente a été libérée sous caution aujourd'hui", a annoncé mercredi 4 janvier son avocate Zahra Minooee à l'agence de presse Isna. L'actrice était la personnalité la plus renommée arrêtée en lien avec les manifestations. Près de 500 personnalités et travailleurs du monde du cinéma, comme l'actrice française Marion Cotillard ou le réalisateur espagnol Pedro Almodovar, avaient appelé en décembre dans une lettre ouverte à sa libération immédiate. Taraneh Alidoosti est notamment connue pour avoir joué dans des films primés du réalisateur Asghar Farhadi, dont Le Client, Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2017. Elle a aussi joué dans le film de Saeed Roustayi Leïla et ses frères, présenté en 2022 au Festival de Cannes.