Christine Boisson, actrice chez Lelouch, Antonioni et Boisset, est morte à l'âge de 68 ans

L'actrice Christine Boisson, qui avait débuté au cinéma dans Emmanuelle, est morte lundi 21 octobre, à l'âge de 68 ans, à Paris, d'une maladie pulmonaire, a appris l'AFP auprès de sa fille. "Elle a rejoint les étoiles et je voudrais que l'on se souvienne d'elle avec grâce, car c'était une actrice gracieuse", a déclaré sa fille Juliette Kowski.

Jeune mannequin, elle se retrouve encore mineure, à 17 ans, recrutée par le réalisateur Just Jaeckin pour jouer Marie-Ange, adolescente délurée qui restera célèbre pour une scène de masturbation dans le film érotique devenu culte Emmanuelle (1974).

Elle multipliera alors pendant les années 1970 les rôles souvent dénudés, avant de les refuser systématiquement et de se consacrer au théâtre.

Formée au conservatoire, l'actrice a tourné dans une cinquantaine de films sous la direction notamment d'Alain Robbe-Grillet (Le Jeu avec le feu), Yves Boisset (Radio Corbeau), Michelangelo Antonioni (Identification d'une femme), Claude Lelouch (Il y a des jours et des lunes), Olivier Assayas (Une nouvelle vie), Philippe Garrel (Liberté, la nuit) ou Lætitia Masson (Love Me) et plus récemment avec Maïwenn dans Le Bal des actrices. Elle avait également tourné dans nombre de séries pour la télévision.

En 2010, cette actrice, qui s'était dite victime d'inceste maternel dans la presse, avait tenté de se défenestrer. Depuis, elle n'avait quasiment plus travaillé et était atteinte d'un syndrome pulmonaire, une "maladie du fumeur", selon sa fille.