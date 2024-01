L’actrice britannique Glynis Johns, connue pour son rôle de Winifred Banks dans "Mary Poppins", est morte à 100 ans

"Elle est la dernière des dernières du vieux Hollywood." Le manager de Glynis Johns annonce que l'actrice britannique et sud-africaine est décédée jeudi 4 janvier de causes naturelles dans une maison de retraite de Los Angeles. Également chanteuse et danseuse, elle était avant tout connue pour le rôle dans la comédie Mary Poppins de Disney, sortie en 1964.

Aux côtés de Julie Andrews, elle interprétait Madame Winifred Banks, suffragette engagée et mère de Jane et Michael, les enfants dont s'occupe la surprenante nourrice. Par ailleurs à l'affiche de deux autres films de la compagnie, Walt Disney l'avait honorée du titre de "légende Disney" en 1988.

En 61 ans de carrière, Glynis Johns, née le 5 octobre 1923 à Pretoria, en Afrique du Sud, d'une famille galloise, a tourné dans 35 films et séries. Fille d'un père comédien, obtenant du haut de ses quinze ans son premier rôle au cinéma, elle est une figure de l'âge d'or hollywoodien et connaît un très fort succès à partir de l'après-guerre, période qui la consacre en icône glamour. Glynis Johns a notamment été nommée aux Oscars dans la catégorie meilleure actrice pour un second rôle dans le film Les Horizons sans frontières de Fred Zinnemann. Sorti en 1960, elle donnait alors la réplique à l'acteur Robert Mitchum. Au fil des années, son succès s'essouffle et l'actrice se voit davantage proposer des rôles pour la télévision, entre autres dans les séries Arabesques et La croisière s'amuse.

Doyenne de Hollywood

Issue du cinéma, c'est cependant le théâtre qui lui a offert son plus grand succès. Le rôle de Desiree Armfeldt dans A Little Night Music lui a valu de remporter en 1973 un Tony Award, récompense américaine d'art dramatique la plus prestigieuse. Glynis Johns, qui était aussi chanteuse, interprétait dans cette comédie musicale le titre Send In The Clowns que le compositeur Stephen Sondheim avait écrit spécialement pour la voix rauque de l'actrice. Cette chanson, elle la considérait comme "le plus beau cadeau qu'on ne lui ait jamais offert au théâtre".

Lors de la célébration de ses 40 ans de carrière, l'actrice expliquait aux journalistes présents qu'elle ne parvenait pas à se rendre compte de la durée de sa carrière. "C'est vraiment bizarre. Je ne sens pas que 40 années sont passées, je compterais plutôt quatre ans, voire quatre mois". Décédée à l'aube de sa 101e année, elle était la doyenne du cinéma hollywoodien.