L'acteur Roger Carel, voix d'Astérix, de Mickey et de C-3PO, est mort à l'âge de 93 ans

Le comédien est mort le 11 septembre et a été inhumé dans la plus stricte intimité à Villejésus, en Charente.

C'est une légende du doublage qui s'en va. L'acteur Roger Carel, qui a prêté sa voix à de nombreux personnages de dessin animé dont Astérix et Mickey, est décédé à l'âge de 93 ans, a annoncé son fils, vendredi 18 septembre. Le comédien est mort le 11 septembre et a été inhumé dans la plus stricte intimité à Villejésus, en Charente.

Né Roger Bancharel le 14 août 1927, Roger Carel a prêté sa voix à de nombreux acteurs et personnages de dessin animé, de Jerry Lewis à Peter Sellers, en passant par le droïde C-3PO de Star Wars ou Alf.