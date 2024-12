L'acteur Niels Arestrup, récompensé d'un César pour "Un prophète", "Quai d'Orsay" et "De battre mon cœur s'est arrêté", est mort à 75 ans

Le cinéma français perd une de ses gueules marquantes. L'acteur et comédien Niels Arestrup est mort à l'âge de 75 ans, a annoncé sa femme, Isabelle Le Nouvel, à France Télévisions, dimanche 1er décembre. Il s'est éteint à son domicile de Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine), "au terme d'un combat courageux contre la maladie" et "entouré de l'amour des siens", selon son épouse, avec qui il avait eu des jumeaux en 2012. Niels Arestrup avait été récompensé par trois César du meilleur acteur dans un second rôle pour De battre mon cœur s'est arrêté en 2006, Un prophète en 2010 et Quai d'Orsay en 2014.

Apparu dans les séries Baron noir et Les Papillons noirs, Niels Arestrup avait été nommé aux César en 2011 pour L'Homme qui voulait vivre sa vie (meilleur acteur dans un second rôle), en 2015 pour Diplomatie (meilleur acteur) et en 2018 pour Au revoir là-haut (meilleur acteur dans un second rôle). Cet homme de théâtre comptait également trois nominations au Molière du comédien pour Copenhague en 1999, Lettres à un jeune poète en 2006 et Diplomatie en 2011. En 2020, il avait reçu le Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé pour Rouge.

Né à Montreuil (Seine-Saint-Denis) d'un père danois et d'une mère bretonne, Niels Arestrup avait commencé sa carrière sur les planches dans les années 1960, avant de faire ses débuts au cinéma dans les années 1970 sous la direction de Samy Pavel, Alain Resnais ou encore Claude Lelouch. Malgré quelques rôles principaux, il doit attendre la deuxième moitié de sa carrière pour marquer l'histoire du cinéma français, notamment sous les ordres de Jacques Audiard. D'abord en incarnant un père perfide dans De battre mon cœur s'est arrêté, puis un parrain de la mafia corse en prison dans Un prophète.